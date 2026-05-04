直擊宜蘭冬山比臉大酥脆地瓜蝦餅！在地排隊必吃春捲，超涮嘴銅板下午茶。

宜蘭縣冬山鄉的冬山春捲蝦餅，以比臉還要巨大的地瓜蝦餅與炸至極致酥脆的春捲聞名，極具飽足感的浮誇份量與親民的 25 元銅板價格，成為造訪冬山不容錯過的下午茶首選。

尋覓冬山老街周邊的在地特色小吃，這間距離冬山火車站僅需步行 6 分鐘的街邊攤位絕對是必訪熱點。每逢下午茶時段，攤位前總會陸續湧現排隊人潮。看著老闆熟練且從未停歇的炸物手速，將一份份裹滿食材的巨大蝦餅送入高溫油鍋中，現點現炸的誘人香氣與熱騰騰的臨場感，完美展現了台式街邊小吃的獨特魅力。

巨無霸地瓜蝦餅，炸至金黃極酥脆

攤位上最吸睛的招牌品項，絕對是那片尺寸驚人、比臉還要巨大的地瓜蝦餅。店家毫不手軟地鋪上滿滿的地瓜籤，並巧妙點綴幾隻帶殼鮮蝦一同入鍋高溫酥炸。剛出爐的蝦餅呈現誘人的金黃色澤，外皮炸得極度酥脆，一口咬下，熱騰騰的酥脆聲響與撲鼻香氣瞬間在口中散開。

招牌春捲銅板價，韭菜冬粉香氣足

除了浮誇的地瓜蝦餅，定價僅需 25 元的招牌春捲同樣是饕客必點的人氣美味。相較於蝦餅的巨大尺寸，春捲的個頭顯得較為精巧，但外皮的酥脆度卻是有過之而無不及。薄脆的麵皮內包裹著滿滿的韭菜、冬粉與提味的小蝦米，豐富的內餡交織出濃郁的鮮香滋味，一人獨享一捲恰到好處。

現點現炸需等候，順遊老街嚐美食

由於所有餐點皆堅持現點現炸以確保最佳口感，造訪時需耐心稍微等候出爐。在排隊等待之餘，極度推薦順道走訪周邊的人氣美食。不僅能品嚐隔壁攤位內餡爆滿的冬山同心圓紅豆餅，亦可前往鄰近的阿桶嬤糬概念店，帶上一份茶香濃郁且毫不黏牙的烏龍茶麻糬作為伴手禮，為這趟冬山老街的美食之旅畫下最完美的句點。