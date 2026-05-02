爽嗑爆餡花生捲香腸蛋與噴火辣醬！冬山武淵阿月婆婆，40年在地美味點心。

冬山鄉的武淵阿月婆婆蔥油餅香腸，憑藉經典的蔥油餅香腸與極具創意的花生捲香腸蛋，交織出鹹甜豐富的邪惡滋味。

尋覓宜蘭冬山的在地特色點心，這間傳承至第二代的街邊老攤絕對是口袋名單。早期於武淵國小旁擺攤起家，如今遷移至富農路二段與武罕三路轉角處的寬敞空地，大幅提升了購買與停車的便利性。簡單的棚子搭蓋出充滿人情味的攤位，顯眼的招牌旁設有幾張小座椅供食客現點現吃，完美展現了台式街邊小吃的質樸魅力與濃厚在地風情。

花生香腸極豐富，鹹甜交織超解膩

備受食客喜愛的招牌品項，非定價 75 元的花生捲香腸蛋莫屬。充滿韌性的潤餅皮內，豪邁包入現刨的麥芽花生粉、解膩酸菜、滑嫩煎蛋與靈魂炭烤香腸。有別於傳統單一的鹹味點心，這種將宜蘭特色花生捲冰淇淋概念重新解構的創新吃法，在口中迸發出豐富的味覺層次，鹹甜交織的絕妙平衡令人一吃就上癮。

現刨花生滿香氣，爽脆酸菜超提味

這份創意點心之所以迷人，細節配料絕對功不可沒。看著店家在現場將巨大的麥芽花生磚刨出如雪花般的細緻粉末，濃郁的堅果香氣瞬間撲鼻而來。花生粉本身帶有自然的醇厚甜味，巧妙搭配微酸爽脆的傳統酸菜，不僅大幅降低了肉類可能帶來的油膩感，更完美烘托出炭烤香腸的鹹香，展現出毫不衝突的和諧風味。

經典蔥餅大份量，炭火慢烤滿脂香

除了創新的花生捲吃法，傳統的蔥油餅同樣表現亮眼。單點蔥油餅為 40 元，強烈推薦加價 10 元增添煎蛋，若再包入一支熱騰騰的香腸，便成為極具飽足感的台式大亨堡。攤位上散發著誘人香氣的秘密，皆來自於堅持使用純炭火慢烤的古早味香腸。隨著高溫逼出豐富油脂，表皮烤至微焦酥脆，散發著無可取代的迷人炭火香氣。

獨門辣醬極噴火，寬敞空地好停車

針對嗜辣的重口味食客，攤位上特製的獨門辣醬絕對是極佳的提味法寶。其辣度極高且後勁強烈，香辣滋味直衝腦門，能瞬間將整體風味提升至極致；然而建議平時不常吃辣的食客謹慎斟酌添加，以免辣到懷疑人生。買完熱騰騰的點心後，可直接於寬敞的廣場空地停車品嚐，享受這份傳承四十載的台式下午茶時光。

武淵阿月婆婆蔥油餅香腸

所在地址：冬山鄉富農路二段290號

店家電話：0919580727

營業時間：10：30~18：30

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