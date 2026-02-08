宜蘭LumaCafe法越融合新料理，Sinasera24子品牌炸春捲必吃。

宜蘭「LumaCafe」由台東 Sinasera 24 主廚創立，主打法越融合新料理。南洋復古空間絕美。必點酥脆炸春捲與大人味提拉米蘇。

這間位於宜蘭市區的「LumaCafe」，來頭可不小，是由台東長濱超難訂位的頂級法式餐廳 Sinasera 24 主廚所創立的子品牌。不同於一般咖啡廳，這裡主打將精緻的法式料理手法，巧妙融合台東與宜蘭在地食材，打造出獨創的新越式料理。平日中午時段幾乎座無虛席，足見其高人氣。餐廳外觀以溫暖的鵝黃色調設計，散發濃濃的法式鄉村風情，地點位於宜中路與民族路轉角，對面即是宜蘭高中，周邊路邊停車格多，開車前往相當便利。無論是想品嚐精緻正餐還是悠閒下午茶，這裡都是極佳的選擇。

南洋復古風情，木質調空間舒適

推開門走進店內，一樓主要為點餐櫃檯，主要的用餐區位於二樓。空間設計採用溫暖的木質調，結合了法式優雅與南洋復古的藤編元素，營造出溫馨舒適的氛圍。搭配大片玻璃窗引進的自然光與街景，整體感覺相當 Chill，非常適合與三五好友聚會。自助區貼心提供了檸檬、蒜片、辣椒等越式料理靈魂佐料，以及水杯餐具供客人自由取用。在這裡用餐，不僅味覺得到滿足，視覺與心靈也能獲得極大的放鬆。

療癒系熊熊拿鐵，西西里酸爽

來這裡喝下午茶，絕對不能錯過療癒度滿分的「熊熊拿鐵」。立體的熊熊冰磚超級可愛，看著牛奶緩緩倒入，熊熊彷彿在泡澡般療癒，濃淡度還能依個人喜好自行調整。喜歡清爽口感的朋友則推薦「西西里咖啡」，檸檬汁的酸度拿捏得恰到好處，與咖啡的苦香完美平衡，喝起來相當順口解膩。菜單上還有多款創意越式料理與甜點，豐富的選擇讓人每次來都有不同的驚喜。

海鮮青木瓜沙拉，酸甜開胃爽

開胃菜首推「海鮮青木瓜沙拉」，滿滿的用料讓人看了食指大動。鮮甜的白蝦與口感 Q 彈的中卷，搭配清爽脆口的青木瓜絲，再撒上碎花生、小黃瓜絲與紅蘿蔔絲增添層次。淋上靈魂般的羅望子醬汁，酸甜鮮美的滋味在口中散開，每一口都充滿了南洋風情，相當清爽開胃。這道料理不僅保留了越式料理的精隨，更融入了在地海鮮的鮮甜，是夏日用餐的最佳序曲。

豚肉芋頭炸春捲，酥脆必點

來到 LumaCafe 絕對必點的就是這道「豚肉芋頭炸春捲」。外皮使用越南米紙包裹炸至金黃酥脆，咬下去還會發出咔滋聲響，酥到會掉渣。內餡包裹著綿密的芋頭泥與鮮甜多汁的豬肉，單吃就已經非常美味。強烈建議搭配一旁的生菜、醃漬蘿蔔並沾上特製魚露醬汁一起食用，清爽的蔬菜與酸甜醬汁完美中和了炸物的油膩感，讓人忍不住一口接一口，超級涮嘴。

白蝦豬肉生春捲，清爽低負擔

對於正在控制飲食或喜歡清淡口味的朋友，「白蝦豬肉生春捲」是個絕佳選擇。薄透 Q 彈的米紙包裹著鮮紅的白蝦、軟嫩豬肉片，以及滿滿的生菜、小黃瓜與醃蘿蔔，用料非常紮實飽滿。一口咬下，蔬菜的脆甜與海鮮的鮮味在口中交織，口感豐富且清爽無負擔。沾上酸甜開胃的魚露醬，更能提升整體的風味層次，是一道健康與美味兼具的輕食料理。

大人味提拉米蘇，巴斯克濃郁

餐後的甜點表現也毫不遜色，這款「提拉米蘇」充滿了成熟的大人味。馬斯卡彭起司口感滑順，上層灑滿微苦的可可粉，中間的手指餅乾吸飽了帶有酒香的咖啡液，濕潤度極佳且甜而不膩。另一款「手工果醬巴斯克」則展現了濃郁的乳酪香氣，搭配店家自製的野莓果醬，酸酸甜甜的果香平衡了重乳酪的厚重感，為這頓精緻的法越饗宴畫下完美的句點。