礁溪Herbelle Tea湖畔茶屋，湖景第一排玻璃屋，茶系甜點推薦。

礁溪咖啡廳宜蘭咖啡廳咖啡廳推薦
2026-02-01 
宜蘭礁溪「Herbelle Tea 湖畔茶屋」坐擁龍潭湖景第一排。唯美玻璃屋設計採光極佳，主打茶系飲品與甜點。

來到宜蘭礁溪的龍潭湖畔悠活園區，絕對不能錯過近期最熱門的景觀咖啡廳「Herbelle Tea 湖畔茶屋」。這是台塑生醫延伸的質感品牌，整棟建築採用大片玻璃窗設計，從外面看宛如一面巨大的鏡子映照著湖光山色。走進店內，絕佳的採光讓空間通透舒適，坐在窗邊就能直接眺望迷人的湖面美景。這裡最受歡迎的莫過於面向湖景的高腳椅區與沙發區，是許多遊客環湖散步後，放鬆身心、享受寧靜時光的首選。

溫潤木質結構玻璃屋，採光通透湖景第一排

Herbelle Tea 湖畔茶屋整體採用溫潤的木質結構建造，營造出溫暖舒適的放鬆氛圍。搭配大面積的落地玻璃窗，不僅讓室內採光極佳，更將戶外的湖光山色引入眼簾。店內空間相當寬敞，其中靠窗的高腳椅座位區與沙發區是人氣熱點，平日人潮尚可，但假日往往一位難求。坐在高腳椅上，視線直接穿透玻璃眺望寧靜的湖面，那種愜意感真的無可比擬。即使沒有搶到窗邊位置，寬敞的室內設計依然能讓你在各個角落欣賞到美麗的景色。

龍潭湖畔停車便利，環湖步道散策下午茶

茶屋的地理位置相當優越，就位於龍潭湖畔，跟著導航走非常容易抵達，且附近設有停車場，對開車族來說十分便利。建議大家可以安排一日遊行程，先沿著龍潭湖的環湖步道散步一圈，享受大自然的芬多精，步行時間大約一小時。走累了之後，剛好進入茶屋休息喝個下午茶。周邊還有 Herbelle 龍潭湖畔悠活園區以及 douzo union 逗走複合創意空間可以順道遊覽，是個相當適合親子或情侶出遊的完整路線。

以茶為主甜點櫃豐富，低消親民百元價位

這裡的餐飲特色如同店名，是以「茶」為主題。菜單上販售各種茶類飲品，而甜點則以當日甜點櫃提供的品項為主，多數也是充滿茶香的精緻甜點。價位方面相當親民，大約落在 100 元至 200 元之間，低消規定為每人一杯飲品或一份餐點。無論是想要品嚐單純的茶飲，還是搭配一塊蛋糕度過午後時光，這樣的價格在景觀餐廳中算是非常合理且友善的選擇。

冷泡茶清爽順口回甘，抹茶鮮奶茶奶香濃

飲品部分，推薦這裡的冷泡茶系列，如「梨山清心烏龍」或「南投日月潭紅玉紅茶」。喝起來帶有清爽的自然茶香，完全沒有乾澀感，順口且回甘。如果你喜歡奶類飲品，「靜岡抹茶鮮奶茶」也是不錯的選擇。這裡的抹茶風味較為淡雅，沒有強烈的苦味，與鮮奶融合得相當滑順。對於害怕抹茶濃厚苦味的朋友來說，這款飲品接受度很高，能輕鬆享受抹茶與奶香交織的溫柔口感。

烏龍巴斯克乳酪濃郁，開心果蒙布朗清爽

甜點方面，首推「巴斯克乳酪-清香烏龍」。這款蛋糕擁有濃郁的乳酪香氣，同時融入了清心烏龍的茶韻，吃起來帶點清爽的茶香，完全不顯膩口，是店內的人氣品項。另一款「蒙布朗-開心果」則走清爽路線，開心果的味道淡雅不厚重，適合喜歡口味清淡的朋友。在湖畔美景的陪伴下，一口茶飲一口茶系甜點，絕對是視覺與味覺的雙重享受。

Herbelle Tea 湖畔茶屋

所在地址：臺灣宜蘭縣礁溪鄉環湖道路
營業時間：8:00am-17:00pm
店家電話：0800059588
備註資訊：每人低消一杯飲品或一份餐點、用餐限時90分鐘

