宜蘭礁溪絕美咖啡廳！「Herbelle Tea 湖畔茶屋」坐擁龍潭湖畔第一排湖景。

「Herbelle Tea 湖畔茶屋」位於宜蘭龍潭湖畔，將湖光山色美景盡收眼底！這裡是由Herbelle 龍潭湖畔悠活園區新創立的，曾經白色貨櫃屋區也很紅極一時！如今Herbelle Tea 湖畔茶屋也是是非常受歡迎，成了熱門打卡熱點，適合來此享受悠閒下午茶。周邊也有潭酵天地觀光工廠、亞典菓子工場 、橘之鄉蜜餞形象館、超品起司工坊等~~景點結合規劃成一場豐富的宜蘭一日遊，體驗龍潭湖畔的獨特魅力。

名稱：Herbelle Tea 湖畔茶屋

地址：宜蘭縣礁溪鄉環湖道路

營業時間：08:00-17:00

電話：080 005 9588

寵物友善： 可攜帶寵物進店（需有推車、提袋或牽繩）

每人低消一杯飲品或一份餐點，且不收服務費

?宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間飯店

Herbelle Tea 湖畔茶屋｜交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入「Herbelle Tea 湖畔茶屋」即可到達

停車場：龍潭湖風景區公有停車場再步行前往，或路邊白線內臨時停車尚可

公車：

【綠15】宜蘭轉運站－大礁溪橋

搭乘地點： 宜蘭火車站（前站）或宜蘭轉運站。

下車站點： 「龍潭湖」站下車。

步行距離： 下車後步行約 1~3 分鐘即可到達園區與茶屋。

【1783】宜蘭－龍潭（經大坡）

搭乘地點： 宜蘭轉運站。

下車站點： 「龍潭站」下車。

「Herbelle Tea 湖畔茶屋」緊鄰宜蘭龍潭湖畔，因為龍潭湖面積不小，這裏就在龍潭湖公車站牌處，地點很明顯

Herbelle Tea 湖畔茶屋｜菜單價位

這裏的低消就一人一杯茶，大約80 元起，非常親民

櫃台上是飲料單，冷藏櫃裏是蛋糕

Herbelle Tea 湖畔茶屋｜空間環境

建築以木結構為主再搭配大面積的玻璃，建築物一邊是茶屋，一邊是龍潭湖遊客中心

建築內部也以溫潤的木質調為主

這裡最大的亮點是擁有「湖景第一排」的絕佳視野！

湖畔茶屋最有人氣的座位就在這裏啦，大片玻璃，湖畔風光盡收眼底，而且隨著光影變化也可以看到四季更迭的美景

舒適的沙發區，最適合坐在這裏放空

其他的座位也可以看到窗外的風景，空間感一級棒

Herbelle Tea 湖畔茶屋｜心得評價

這裡最推薦抹茶起司蛋糕、抹茶牛奶霜淇淋，可惜太晚到達已經銷售一空

蜜柚阿薩姆紅茶還不錯！

「Herbelle Tea 湖畔茶屋」三面大落地窗設計，讓室內明亮、能欣賞龍潭湖的湖光山色是最大的亮點

每人低消一杯飲品或一份餐點，且不收服務費，在宜蘭景觀咖啡廳中屬於消費非常平實的選擇

Herbelle Tea 湖畔茶屋｜附近景點美食

迷霧森林

小小的人工草坪遊戲區，需脫鞋襪進入，禁止飲食

假日很多小朋友在這裡滾來滾去

龍潭湖

喝完咖啡一定要出來走走，看看龍潭湖的怡人風光。可惜一時興起，來的時候是陰天

陽光出來的時候，這裏的景色超級美

環湖步道平坦好走

龍掌坡（大碗公溜滑梯）

入口處旁匯集了好些店家，前陣子就屬龍潭湖玉里臭豆腐最有名

這裏也很適合租個腳踏車自在的游湖哦

很chill 的壞境，這裡離宜蘭市區近，附近也有免費觀光工廠可以玩，潭酵天地，宜蘭市梅洲二路上也有亞典密碼館、橘之鄉~~可以安排一起玩！

附近景點：

附近美食：