宜蘭礁溪絕美咖啡廳！「Herbelle Tea 湖畔茶屋」坐擁龍潭湖畔第一排湖景。

「Herbelle Tea 湖畔茶屋」位於宜蘭龍潭湖畔，將湖光山色美景盡收眼底！這裡是由Herbelle 龍潭湖畔悠活園區新創立的，曾經白色貨櫃屋區也很紅極一時！如今Herbelle Tea 湖畔茶屋也是是非常受歡迎，成了熱門打卡熱點，適合來此享受悠閒下午茶。周邊也有潭酵天地觀光工廠、亞典菓子工場 、橘之鄉蜜餞形象館、超品起司工坊等~~景點結合規劃成一場豐富的宜蘭一日遊，體驗龍潭湖畔的獨特魅力。
- 名稱：Herbelle Tea 湖畔茶屋
- 地址：宜蘭縣礁溪鄉環湖道路
- 營業時間：08:00-17:00
- 電話：080 005 9588
- 寵物友善： 可攜帶寵物進店（需有推車、提袋或牽繩）
- 每人低消一杯飲品或一份餐點，且不收服務費
Herbelle Tea 湖畔茶屋｜交通停車資訊
自行開車：Google導航輸入「Herbelle Tea 湖畔茶屋」即可到達
停車場：龍潭湖風景區公有停車場再步行前往，或路邊白線內臨時停車尚可
公車：
【綠15】宜蘭轉運站－大礁溪橋
- 搭乘地點： 宜蘭火車站（前站）或宜蘭轉運站。
- 下車站點： 「龍潭湖」站下車。
- 步行距離： 下車後步行約 1~3 分鐘即可到達園區與茶屋。
【1783】宜蘭－龍潭（經大坡）
- 搭乘地點： 宜蘭轉運站。
- 下車站點： 「龍潭站」下車。
「Herbelle Tea 湖畔茶屋」緊鄰宜蘭龍潭湖畔，因為龍潭湖面積不小，這裏就在龍潭湖公車站牌處，地點很明顯
Herbelle Tea 湖畔茶屋｜菜單價位
這裏的低消就一人一杯茶，大約80 元起，非常親民
櫃台上是飲料單，冷藏櫃裏是蛋糕
Herbelle Tea 湖畔茶屋｜空間環境
建築以木結構為主再搭配大面積的玻璃，建築物一邊是茶屋，一邊是龍潭湖遊客中心
建築內部也以溫潤的木質調為主
這裡最大的亮點是擁有「湖景第一排」的絕佳視野！
湖畔茶屋最有人氣的座位就在這裏啦，大片玻璃，湖畔風光盡收眼底，而且隨著光影變化也可以看到四季更迭的美景
舒適的沙發區，最適合坐在這裏放空
其他的座位也可以看到窗外的風景，空間感一級棒
Herbelle Tea 湖畔茶屋｜心得評價
這裡最推薦抹茶起司蛋糕、抹茶牛奶霜淇淋，可惜太晚到達已經銷售一空
蜜柚阿薩姆紅茶還不錯！
「Herbelle Tea 湖畔茶屋」三面大落地窗設計，讓室內明亮、能欣賞龍潭湖的湖光山色是最大的亮點
每人低消一杯飲品或一份餐點，且不收服務費，在宜蘭景觀咖啡廳中屬於消費非常平實的選擇
Herbelle Tea 湖畔茶屋｜附近景點美食
迷霧森林
小小的人工草坪遊戲區，需脫鞋襪進入，禁止飲食
假日很多小朋友在這裡滾來滾去
龍潭湖
喝完咖啡一定要出來走走，看看龍潭湖的怡人風光。可惜一時興起，來的時候是陰天
陽光出來的時候，這裏的景色超級美
環湖步道平坦好走
龍掌坡（大碗公溜滑梯）
入口處旁匯集了好些店家，前陣子就屬龍潭湖玉里臭豆腐最有名
這裏也很適合租個腳踏車自在的游湖哦
很chill 的壞境，這裡離宜蘭市區近，附近也有免費觀光工廠可以玩，潭酵天地，宜蘭市梅洲二路上也有亞典密碼館、橘之鄉~~可以安排一起玩！
附近景點：
- 龍潭湖風景區、 潭酵天地觀光工廠、亞典菓子工場 、橘之鄉蜜餞形象館、超品起司工坊、平價湯屋、礁溪湯圍溝公園、礁溪溫泉公園、五峰旗瀑布抹茶山、礁溪二龍之心親子公園、猴洞坑瀑布、林美石磐步道、礁溪免費溫泉泡腳池、輕親魚朵生態園區
附近美食：
- 碗公手作無菜單料理、帝煲瓦罐煨湯館、萬記商行咖啡館、MU TABLE自助餐廳、日光山茶屋、享享自助百匯、玉里臭豆腐礁溪旗艦店、Habitat餐廳下午茶、林北烤好串燒居酒屋、樂山拉麵、蒔花咖啡、樂屋日本料理、白水豆花、抹茶山下、李傳仁手工麻糬、塭底烤魚
宜蘭飯店：
以上是紫色微笑的「Herbelle Tea 湖畔茶屋」文章推薦給你知道。
