大啖煙燻鴨前胸與視覺系布丁乾麵！宜蘭冬山鴨肉送，58年超人氣排隊老店。

位於宜蘭縣冬山鄉的冬山鴨肉送，是一間在地經營長達 58 年的超人氣老字號，以肉質軟嫩的傳統煙燻鴨肉與視覺吸睛的特製布丁麵聞名。

尋覓宜蘭冬山的在地老味道，這間座落於廣興路上的鴨肉專賣店絕對是不容錯過的經典。每逢用餐時段，店內外總會湧現誇張的排隊人潮，滿滿皆是死忠的老顧客。為了提供更舒適的用餐體驗，店家貼心備有專用停車場，讓開車前來的食客免去尋找車位的煩惱。店內空間相當寬敞且座位數眾多，若想避開擁擠的排隊人龍，強烈建議選擇非尖峰時段提早前往。

煙燻鴨胸色澤美，肉質軟嫩極鮮甜

鎮店之寶的煙燻鴨肉絕對是每桌必點的靈魂佳餚。一上桌，呈現迷人焦糖色澤的鴨肉瞬間吸引目光。即便挑選鴨前胸部位，肉質依然保有極佳的彈性，吃起來軟嫩且完全不顯乾柴。燻香味濃郁卻不死鹹，細細咀嚼還能品嚐到鴨肉本身的自然鮮甜，無論是直接單吃或是沾取店家特製的沾醬，皆能展現出令人回味無窮的絕佳滋味。

視覺滿分布丁麵，鹹甜交織超開胃

主食部分強烈推薦視覺效果滿分的特製乾麵，其外型宛如一顆倒扣的焦糖布丁，造型極度吸睛，絕對是造訪必點的招牌麵食。麵條口感維持得恰到好處，保有絕佳的咬勁且毫不軟爛。淋上店家特製的甜辣醬汁後，鹹甜交織的獨特風味超級開胃，讓人忍不住一口接著一口。

古早風味滷肉飯，膠質滿滿不油膩

喜愛米食的食客則強烈推薦這碗充滿家常古早味的滷肉飯。看似平凡的肉燥，肥瘦比例拿捏得極為精準，蘊含著滿滿的豐富膠質。將誘人的肉燥與白飯徹底拌勻後，每一口皆散發著迷人的鹹香滋味，濃郁卻毫不油膩，展現出完全不遜色於招牌麵食的碳水魅力。

清爽地瓜葉解膩，掃碼點餐極便利

享受豐盛的肉類與碳水之餘，點上一盤燙地瓜葉能完美平衡整頓餐食的營養。簡單川燙後的翠綠青菜淋上特調醬汁，清爽解膩且相當順口。店內點餐全面採用 ＱＲ Ｃｏｄｅ 數位系統，提供麵食、滷味、時蔬與飲料等多元選擇。餐具與各式醬料皆採自助式取用，極度親民的整體消費價格，完美展現了在地老店物超所值的滿滿誠意。

冬山鴨肉送

地址：臺灣宜蘭縣冬山鄉廣興路322號

電話：03-9542481

營業時間：11:00am-18:30pm週三公休

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