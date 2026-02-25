破千好評！宜蘭龍潭日香炸蛋蔥油餅，爆量三星蔥配免費紅茶。

宜蘭礁溪鄉大坡路上的「龍潭日香炸蛋蔥油餅」，以爆量三星蔥與空氣感酥脆餅皮聞名，是極具高性價比的銅板美食。

來到宜蘭尋覓特色小吃，除了大排長龍的知名老店之外，隱身於礁溪鄉大坡路上的「龍潭日香炸蛋蔥油餅」更是備受在地人推崇的隱藏版名單。這間在網路地圖上擁有千則評論且維持高分的銅板美食，以現點、現揉、現炸的堅持，打造出充滿空氣感且極致酥脆的獨特餅皮。大把撒下的翠綠三星蔥與濃郁蛋香完美結合，展現出宜蘭蔥油餅的極致魅力。更令人驚豔的是，店家貼心提供免費的無糖紅茶供顧客無限暢飲，清爽解膩的茶香完美平衡了炸物的油脂感，成為造訪宜蘭龍潭湖周邊不可錯過的經典下午茶選擇。

靜謐龍潭湖，熱門蔥油餅

龍潭日香炸蛋蔥油餅的地理位置鄰近宜蘭知名景點龍潭湖，具體座落於礁溪鄉大坡路上，正對面即是大坡路郵局，地標相當明顯易找。由於周邊道路較為狹窄且未劃設大型停車格，對於自行驅車前往的旅客而言，停車空間相對受限。建議採取短暫臨停於店門口的方式購買，或是將車輛妥善停放於稍遠處的空地後再步行前往，以確保周邊交通的順暢與安全。這間低調的店面憑藉著口耳相傳的絕佳風味，成功吸引了無數旅客特地前來朝聖。

酥脆厚餅皮，新鮮三星蔥

這裡的蔥油餅堅持採行現點、現揉、現炸的繁瑣工序，確保每一份餐點都能呈現最佳口感。有別於市面上將麵團擀至極薄的做法，店家的麵團刻意保留了些許厚度。放入高溫油鍋中以半煎半炸的方式處理時，麵團會迅速膨脹，形成充滿空氣感的獨特外觀。隨後打入新鮮雞蛋，並豪邁地抓起大把翠綠的宜蘭在地三星蔥一同下鍋酥炸。蔥段在高溫熱油的激發下，瞬間釋放出極其濃郁的天然蔥香，與金黃酥脆的餅皮交織出令人食指大動的絕佳賣相。





豐富調味料，特製辣椒醬

剛起鍋的炸蛋蔥油餅外皮呈現誘人的金黃色澤，咬下時會發出清脆的聲響，極致酥脆的外層下，依然保有麵團的嚼勁與淡雅的麵粉香氣。在醬料的搭配上，店內提供了蒜蓉醬油、甜辣醬與辣椒醬等多種選擇。對於喜愛重口味的饕客，強烈建議添加店家特製的辣椒醬，其鮮明的辣度不僅能大幅提升味覺層次，更能有效中和油炸食物特有的膩口感。鮮甜多汁的三星蔥花與濃郁的蛋香在口中完美融合，展現出層次分明且香氣四溢的豐富滋味。

清爽無糖茶，實惠銅板價

除了極具水準的蔥油餅之外，店內最令旅客讚賞的便是一項極具誠意的免費服務。店家在攤位旁免費提供無限量供應的無糖紅茶，讓顧客在品嚐炸物之餘能有飲品搭配。炸蛋蔥油餅雖然香氣濃郁，但難免帶有較高的油脂感，此時配上一杯冰涼且不含糖分的清爽紅茶，不僅能瞬間化解口中的油膩，更能減輕享用美食的負擔感。一份蔥油餅僅需50元的平實價格，搭配無限暢飲服務，絕對是遊歷礁溪時最完美的下午茶點心選擇。

宜蘭龍潭日香炸蛋蔥油餅

所在地址：臺灣宜蘭縣礁溪鄉大坡路118號

營業時間：9:00am-18:00pm 週二公休

店家電話：0919313071