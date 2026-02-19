宜蘭三星羽菓茶寮草莓大福必吃，一週開四天貓咪陪食日式下午茶。

宜蘭三星「羽菓茶寮」一週只開四天。冬季限定手工草莓大福皮軟多汁，還有可愛店貓陪吃下午茶，是預約制日式甜點店。

位在宜蘭三星鄉的「羽菓茶寮」，是一間專門製作日式和菓子的隱藏版小店。這裡最大的特色除了每週僅營業四天外，還有冬季限定、每日限量的手工草莓大福。店家堅持使用大湖草莓與自煮紅豆餡，搭配 Q 軟的大福皮，口感絕佳。店內環境溫馨，以木質調與榻榻米座位為主，更讓人驚喜的是還有四隻親人的店貓坐鎮。無論是想品嚐道地的和菓子、享用悠閒的下午茶，或是來場療癒的貓咪互動，這裡都是宜蘭旅遊不可錯過的甜蜜中繼站，記得提前預訂以免撲空喔！

宜蘭三星路好停車，大隱國小旁方便

「羽菓茶寮」的地理位置相當好找，坐落在宜蘭縣三星鄉的三星路一段上，鄰近大隱國小。對於開車前往的遊客來說非常友善，路邊的白線區域都可以自由停車，不用擔心找不到車位的問題。雖然店面外觀低調，但周邊環境清幽，很適合安排在前往清水地熱或長埤湖等景點的途中，作為休憩吃甜點的中繼站。停好車後，準備迎接一場結合美食與貓咪的療癒時光，是宜蘭慢活旅行的最佳寫照。

日式木造榻榻米，四隻店貓超療癒

一走進店內，首先映入眼簾的是一個超大的貓咪宿舍，這裡住著四隻可愛又親人的小貓。喜歡貓咪的朋友可以主動跟店家詢問互動，貓咪們的陪伴讓整個下午茶時光更加溫馨。店內空間採用大量的木製建築設計，營造出濃厚的日式氛圍。座位的規劃也相當多元，除了適合聊天的吧檯區，最裡面還設有充滿榻榻米香氣的座位區。在這樣的環境下品茶吃菓子，彷彿置身日本京都的茶屋般愜意。

手工大福皮軟糯，自煮紅豆餡不甜

這裡的草莓大福之所以有名，全靠老闆娘的手工堅持。運氣好的話還能現場看到製作過程，大福皮並非使用現成品，而是需要事先切成一顆顆的形狀，再手工包入紅豆餡與新鮮草莓。店家嚴選的大湖草莓都經過仔細清洗，現場試吃更是香甜多汁。紅豆餡也是店家親自熬煮，保留了紅豆的顆粒感且甜度適中。看著一顆顆圓滾滾的大福在手中成形，過程超級療癒，也讓人對這份手作的溫度更加期待。

和菓子義大利麵都有，低消百元親民

除了招牌的草莓大福，店內的菜單選擇其實相當豐富。這裡的低消規定非常親民，每人僅需 100 元。不想吃甜食的朋友，這裡也提供了義大利麵、燉飯等鹹食正餐。甜點部分更是精彩，各式手工製作的和菓子，每一顆都有不同的花樣與形狀，精緻得讓人捨不得吃。此外還有最中餅、羊羹等傳統日式點心，搭配一杯熱茶或咖啡，就是一份完美的日式下午茶套餐。

冬季限定草莓大福，六入禮盒質感佳

冬季限定的草莓大福是店內的搶手貨，每天限量製作，晚來可能就買不到了。販售方式相當彈性，可以購買單顆嚐鮮，也有精緻的六入禮盒裝。若一次購買三盒，換算下來一顆約 61 元左右，價格相當實惠。店家在包裝上也非常用心，購買禮盒還會貼心附上保冷袋，確保大福的新鮮度。每一顆大福都採獨立包裝，不用擔心攜帶過程中會碰撞變形，無論是自己享用還是當作伴手禮送人都非常有質感。

皮軟紅豆帶顆粒，草莓爆汁酸甜搭

實際品嚐這款草莓大福，外皮雖然帶有一點厚度，但口感卻意外地柔軟綿密，完全不會有那種咬不斷的橡皮感。內餡的紅豆泥保留了些許顆粒，吃起來綿密且不甜膩，完美襯托出主角草莓的風采。選用的大湖草莓新鮮多汁，一口咬下酸甜的果汁在嘴裡爆發，與紅豆餡和軟糯外皮形成絕妙的平衡。這款大福不僅當下吃美味，就算帶回家放到隔天享用，口感依然保持得相當好，絕對是草莓控必吃的冬季逸品。