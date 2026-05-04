尋味宜蘭冬山純米手工烏龍茶麻糬！阿桶嬤糬概念店，茶控必訪復古老宅。

位於宜蘭縣冬山鄉的阿桶嬤糬概念店，堅持採用純米手工製作，提供白玉、紫米與烏龍茶等三種特色風味。

尋覓冬山老街周邊的文青感點心，這間座落於冬山路上的特色概念店絕對是必訪清單。店面緊鄰冬山郵局，地理位置極為便利好找。造訪時亦可將周邊人氣極高的冬山春捲蝦餅與冬山同心圓紅豆餅一併收進美食名單。踏入充滿復古氛圍的老宅空間，便能深刻感受傳統米食文化與創新口味交織出的獨特魅力。

純米手工現包餡，軟Ｑ口感不黏牙

店內的麻糬皆堅持純米手工製作，完美保留了傳統米食的純粹風味。傳統無包餡的客家麻糬無需費時等候即可直接購買；而包餡麻糬則採現點現做模式，確保每一顆皆能呈現最佳狀態。店員包製手法極為俐落迅速，拿到手上的麻糬手感相當軟 Ｑ，且擁有毫不黏牙的討喜口感。

濃郁茶香包餡款，花生紅豆極對味

極度推薦現點現包的烏龍茶花生與烏龍茶紅豆口味。烏龍茶麻糬外皮散發著濃郁迷人的茶香，包裹著香氣四溢的傳統花生粉，品嚐時需稍微留意豐滿的餡料容易掉落；而紅豆內餡的風味則偏向微甜定調，與清雅的烏龍茶外皮形成絕佳的味覺平衡，展現出層次豐富的迷人滋味。

傳統客家沾茶粉，紅茶蕨餅似涼糕

除了包餡款式，外層均勻裹上細緻茶粉的傳統客家烏龍茶麻糬同樣令人驚豔。清爽純粹的茶香在口中完美釋放，絕對是茶控無法抗拒的必點品項。另一款特色甜點紅茶米蕨餅，外層裹滿濃郁的黃豆粉，咀嚼間帶有淡淡的紅茶香氣，整體口感宛如傳統涼糕般清涼順口。

古早菜燕亦推薦，散裝手捏超趣味

針對麻糬重度愛好者，店內亦提供購買整團無包餡麻糬搭配四種經典餡料的組合，讓食客能享受自行 ＤＩＹ 手捏包製的無窮樂趣。此外，傳統的古早味菜燕也是極度推薦的特色單品。在充滿歷史底蘊的復古老宅中，品嚐著創新與傳統兼具的純米麻糬，為這趟冬山之旅增添最迷人的茶香記憶。

阿桶嬤糬概念店

所在地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路173號

店家電話：03-9590269

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