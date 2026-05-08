板橋江子翠三十年在地老味道！必吃石頭肉圓搭豬血湯，人氣排隊小吃。

新北板橋捷運江子翠站附近的石頭肉圓，主打每日手工現作的中部改良版油泡肉圓，搭配一碗料多實在的豬血腸湯，成為許多板橋人從小吃到大的經典必吃標配。

尋覓板橋江子翠的經典傳統美食，這間距離捷運站 5 號出口僅需步行 3 分鐘的老字號店鋪絕對是首選。店名起源於早期老闆使用石頭壓乾筍絲水分，並在受訪時將石頭裹上粉漿展示，從此打響名號。店內環境呈現樸實且乾淨的台式老店風格，不僅特設家庭用餐桌與隔板座位，更對衛生細節極度講究，讓食客在感受在地生命力之餘，也能安心舒適地享用美味。

手工外皮極彈牙，獨門醬汁裹花生

招牌肉圓堅持每日早晨手工製作、下午新鮮油泡出爐。外皮依完美比例調配精選米漿與番薯粉，呈現出晶瑩透明且極度彈牙的絕佳口感。最精華的靈魂醬料別具巧思，除了基本的沙茶與甜麵醬，更特地加入花生粉並融入濃郁蒜泥，鹹甜交織的獨門滋味緊緊吸附在滑順的肉圓皮上，令人一吃就上癮。

五香豬肉極紮實，爽脆筍丁藏鳥蛋

剪開吸滿醬汁的肉圓，內餡用料更是誠意十足。精選大塊豬瘦肉以五香粉仔細煸炒，肉質紮實且帶有明顯的醃漬香氣。巧妙搭配以石頭重壓去水的特製筍絲，大幅中和了油泡作法的油膩感，帶來爽脆解膩的咀嚼感受。裡面更藏有一整顆鳥蛋，帶來如尋寶般的味覺驚喜，喜歡辛辣刺激的食客務必添加辣椒提味。

豬血腸湯料滿滿，清燙地瓜葉細緻

享用濃郁的肉圓，必定要搭配一碗熱騰騰的豬血腸湯。湯底走典型的清香路線，豬血口感宛如布丁般紮實無腥味，輕咬便能嚐到微量湯汁；小腸則處理得極為乾淨，燉煮至透而不爛並保有討喜的脆度。再點上一份每日新鮮準備的燙地瓜葉，細緻嫩葉僅需簡單調味便十分可口，為這頓小吃補足滿滿的天然纖維。

生鮮肉圓供外帶，傳統老店極講究

店家對於自家產品極具信心，現場亦提供買十送一的生肉圓外帶優惠，並附上詳細的居家料理指導。這間在地老店不僅堅守三十年來的手作品質，對店內規矩與整潔的堅持更成為消費者的福音。找個午後走進巷弄，點上一組肉圓與熱湯的經典老饕標配，用這份最純粹的銅板美食，真切感受板橋最迷人的日常滋味。

石頭肉圓

地址：新北板橋區文化路二段410巷11號

電話：02-2251-2473

營業時間：11:30-20:30（週日公休）

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