滿滿綠蔥與清甜高麗菜！三重台北橋和平大蛋餅，方型酥脆銅板美食。

捷運台北橋站周邊巷弄內的和平大蛋餅，有別於市面上常見的圓形餅皮，這裡選用特製的巨大方形餅皮，豪邁鋪上滿滿的綠蔥、高麗菜、韭菜或菇菇等豐富餡料。

尋覓三重地區的特色銅板美食，這間隱身於巷弄內的排隊攤車絕對不容錯過。表定營業時間為下午 15：30 至晚間 21：30 ，但店家偶爾會提早於 15：00 便開賣，且經常因提早完售而打烊。由於所有餐點皆採現點現做，每份大蛋餅需耗時 6 至 8 分鐘精心煎製，強烈建議食客於下午 15：00 左右的空檔時段事先去電預約，即可免去現場久候的排隊時光。

特製方皮超耐煎，蛋液拌餡附著佳

店家與廠商獨家訂製的長方形餅皮，不僅尺寸比一般蛋餅大上許多，質地更極度耐煎。而在備料處理上亦充滿巧思，無論是哪一種口味的內餡，皆會事先拌入整顆新鮮雞蛋液。這項細節不僅讓蔬菜餡料呈現誘人的淡黃色澤，更大幅提升了餡料在餅皮上的附著力，確保每一口都能品嚐到均勻分布的豐富配料。

慢火細煎極酥脆，金黃赤香滿厚度

親眼目睹大蛋餅的製作過程絕對是一場視覺享受。單面煎製便需耗時約 6 分鐘，隨著高溫慢火細煎，翻面後的餅皮呈現令人垂涎的金黃赤香模樣。接著再持續煎製 1 至 2 分鐘確保內部餡料完全熟透，最後將厚實的餅皮完美捲起。裝入專屬紙盒內的方型大蛋餅，肉眼即可辨識其極致的酥脆度與驚人厚度，誠意十足。

爆量青蔥極誘人，脆口清甜高麗菜

定價 50 元的宜蘭大蛋餅，在長方形餅皮上鋪滿了海量的細緻青蔥。經過蛋液的完美融合，青蔥散發出極度濕潤且誘人的濃郁蔥香。另一款同樣熱門的蔬菜大蛋餅，則放入切成小丁的高麗菜，熟透後不僅讓整體厚度倍增，更完美保留了蔬菜本身的清甜與脆口度。咀嚼間散發著純粹的自然鮮甜，帶來極佳的飽足感。

銅板價格極平實，獨門辣醬超提味

除了招牌的青蔥與高麗菜，店內亦提供韭菜與菇菇等多元口味，以及定價 40 元的玉米大蛋餅。只需加價 10 元，便能額外增添起司、火腿或培根，讓風味層次更加豐富。品嚐時強烈推薦搭配店家自炒的獨門辣椒醬，其辣度鮮明足以讓人逼出汗水，辛辣滋味能瞬間將清淡的蛋餅風味徹底提亮，為這頓平價饗宴畫下最過癮的句點。

三重和平大蛋餅

地址：新北市三重區和平街31號

電話：02 2977 7391

營業時間：15：30-21：30 （賣完提早打烊）

店休日：週六.週日或是國定假日

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