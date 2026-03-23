林口質感便當「蔡家排骨」！必吃比臉大雞排與限定川香滷雞腿。

林口在地人氣便當品牌「蔡家排骨」，近期開設了主打質感空間的第三家分店「文三店」。除了延續經典的比臉大雞排與炸排骨，更推出分店限定的川香滷雞腿。

說到林口最具代表性的優質便當，許多在地人腦海中浮現的第一個名字絕對是「蔡家排骨」。每逢用餐時段，其分店總是大排長龍。為了提供更舒適的用餐環境，品牌於今年 2 月在仁愛二路的巷弄內，開設了充滿文青質感的第三家分店「文三店」。有別於傳統便當店的油膩昏暗，新分店以乾淨明亮的現代化空間、衛生的隔板選菜區與便捷的自助點餐機，成功做出市場區隔。雖然店內空間較為精巧，但目前相對於其他兩家分店，候位時間較短，且內用還享有白飯加量不加價的貼心服務，是林口上班族與小家庭快速解決一餐的絕佳選擇。

質感裝潢文青風，自助點餐科技感

踏入蔡家排骨文三店，迎面而來的是親切的服務問候與令人如沐春風的舒適環境。店內採用大量淺色調的木質桌椅搭配現代化照明，整體氛圍整潔雅緻。在動線規劃上，門口特別設置了附有餐點實景照片的自助點餐機。顧客需先尋找入座位置後再進行點餐，不僅讓點餐流程更加直覺透明，更大幅減少了人工點餐的雜亂感；服務人員也無需經手現金，能將更多心力專注於餐點製作與維持環境衛生，亦可透過網路預先訂餐再前往自取，極具便利性。

玻璃隔板保衛生，自選配菜水準高

在餐點選擇上，文三店雖然主餐品項較其他分店精簡，但道道皆是經典必吃。點餐後，顧客可至選菜區挑選 3 樣每日新鮮現炒的配菜（單點配菜 30 元、滷蛋 15 元）。選菜區特別加裝了透明玻璃隔板，並在底部配置保溫設備，確保顧客吃到的每一口配菜都保持著熱騰騰的最佳風味。配菜的調味與口感皆具備一般餐廳單點菜色的高水準，搭配粒粒分明的優質白飯，令人讚不絕口。此外，內用區還設有專屬容器，免費無限供應冰紅茶與每日例湯（如海帶蛋花湯），且隨時保持區域的乾爽整齊。

比臉大雞排超狂，限定川香滷雞腿

主餐部分首推定價 145 元的「比臉大雞排飯」。嚴選 CAS 上等雞肉事先醃漬入味後裹粉高溫酥炸，不僅尺寸驚人，厚度更是毫不客氣。扒開金黃酥脆的外皮，豐盈的肉汁瞬間湧出，厚實的肉質軟嫩毫不乾柴，爽度十足。另一款定價 140 元的「川香滷雞腿飯」，則是文三店獨家限定的特色菜。有別於傳統古早味，大支雞腿在滷製過程中加入了川味辛香料，肉質濕潤入味，咀嚼間散發著淡淡的麻感與花椒香氣，辣度溫和不掩蓋肉質原味，極度下飯。

金黃香酥紅燒肉，烤雞腿與炸排骨

喜愛炸物的饕客，定價 125 元的「香酥紅燒肉」同樣不容錯過。嚴選肥瘦均勻的豬五花，裹上特製炸粉後炸至金黃微紅。高溫逼出肥肉多餘油脂，呈現 Ｑ 彈不膩的口感；瘦肉則完美鎖住肉汁，咬下時伴隨著清脆的咔滋聲，誠意滿滿。另外，定價 135 元的文三店限定「銷魂烤雞腿」，外皮烤至深琥珀焦糖色，特製甜鹹醬汁完美滲入肉質中，帶有濃郁的碳烤焦香；而同為 135 元的「經典炸排骨」同樣擁有比臉大的霸氣尺寸，肉質厚實且裹粉極薄，現點現炸且瀝油確實，吃完盤底毫不油膩，完美展現了林口便當界現代化標竿的堅強食力。

蔡家排骨文三店

地址：新北市林口區仁愛二路72號

電話：0226096788

營業時間：11:00–14:00，16:30–20:45