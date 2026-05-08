解鎖一中商圈老宅義式！高沐手作料理，爆量烤魷魚搭青花椒骰牛超澎湃。

台中市一中商圈巷弄內的高沐手作料理，近期強勢推出多款升級版創意菜色，將招牌口味完美昇華。

尋覓一中商圈隱密且具質感的聚餐地點，這間坐落於台水宿舍旁的老宅餐廳絕對令人驚豔。室內空間保留了復古建築的獨特氛圍，環境打理得極度乾淨整潔。不僅擁有寬敞舒適的座位配置，更貼心保留了不受打擾的單人座位區。無論是多人聚餐或是獨享時光，皆能在此放慢腳步，盡情品嚐充滿創意的神級手作料理。

花椒燉飯極麻香，嫩口骰牛超多汁

全新推出的青花椒燉飯，絕對能徹底征服喜愛麻香風味的味蕾。獨特的椒麻氣息完美融入米粒之中，咀嚼時還能咬到細碎的花椒粒，帶來極度過癮的微辣刺激。主菜搭配的骰子牛表現更是令人讚嘆，肉質極度軟嫩且牢牢鎖住豐盈肉汁；加點的 4 盎司松阪豬則帶有迷人焦香，微脆的咀嚼感令人一吃就上癮。

鮮烤魷魚極鮮甜，厚實梅花豬排香

巨型鮮烤魷魚 ＸＯ 醬麵堪稱聚餐必點的超澎湃組合。整尾新鮮大魷魚搭配貼心開背的肥美鮮蝦與蛤蜊，經過專業火候炙烤後鮮味四溢；吸滿濃郁 ＸＯ 醬汁的義大利麵更是香氣撲鼻。若想大快朵頤，強烈推薦額外加點 7 盎司豬梅花排，厚實肉質極具咬勁且毫不乾柴，打造出肉香滿溢的極致雙主菜盛宴。

剝皮辣椒搭味噌，炙燒雞腿伴鮭魚

喜愛創新風味的饕客，千萬別錯過味噌雞剝皮辣椒麵。溫潤淡雅的味噌與剝皮辣椒的香甜微辛完美契合，交織出令人驚豔的絕妙滋味。主菜搭配表面微炙過的雞腿肉，肉質緊實且帶有淡淡焦香；厚切鮭魚菲力熟度拿捏得恰到好處，保留了魚肉本身的自然鮮甜，雙拼組合在視覺與味覺上皆帶來無與倫比的滿足。

酒蒸蛤蜊極鮮美，甜品果茶極舒心

豐盛的義式饗宴，少不了專屬的套餐升級組合。極度推薦加點酒蒸蛤蜊，鮮甜湯汁散發著迷人酒香；搭配酥脆法國麵包與濃郁熱湯，沾取食用更是絕配。餐後端上微苦帶甜且口感濕潤的手工提拉米蘇，佐以甜度適中的楊枝甘露或清爽百香果蘋果蜜，在果香與甜品的交織中，完美收攏這頓隱藏版老宅美食的迷人餘韻。

高沐手作料理餐廳

地址：台中市太平路19巷3弄15號

電話：04-22250262

營業時間：12:00-16:00；17:00-21:00

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