超狂雙人肉瀑布！香菜皮蛋鴛鴦鍋搭自助吧，頭份「月團圓」平價吃到飽。

苗栗頭份中央路上的月團圓雞湯火鍋尚順店，只需最低 388 元起，即可享用超過 40 種以上的澎湃蔬食與豐富配料。

尋覓頭份地區具備質感與高 ＣＰ 值的聚餐地點，這間擁有溫潤奶油系裝潢的火鍋店絕對令人驚豔。寬敞開闊的室內空間混搭著現代簡約與輕工業風，最吸睛的不規則圓弧景觀窗更將用餐環境的質感大幅提升。店內採用獨特的單人鴛鴦鍋設計，即使是一人用餐也能同時品嚐兩種精心熬製的特色湯底，讓每一次的鍋物饗宴都充滿儀式感與自由度。

蔬食吧破40種，滷肉飯極度香濃

全面升級的自助吧絕對是店內的最大亮點。超過 40 種以上的新鮮蔬食與豐富火鍋料大方陳列，滿足所有蔬菜愛好者的渴望。副食區不僅提供王子麵與蒸煮麵，極具咬勁的刀削麵與關廟麵更是必拿選項，淋上特製蔬菜醬與香辣醬，鹹香滋味令人欲罷不能。熟食區更備有香氣四溢的滷肉與濃郁咖哩，淋在白飯上瞬間變成令人食指大動的飽足熟食。

香菜皮蛋極濃郁，經典雞湯超清甜

湯頭選擇絕對會讓火鍋控陷入瘋狂。話題度極高的香菜爆擊皮蛋鍋，在鮮嫩香菜中心壓上整顆皮蛋，隨火候加熱，香菜的獨特芬芳與皮蛋的濃郁滋味完美融入湯中。初次造訪強烈推薦費時 8 小時慢火熬煮的經典月團圓雞湯，湯底乾淨順口，保留最純粹的雞汁清甜；加入大顆蛤蜊與薑片的蒜頭蛤蜊雞湯更是海陸交織的絕佳選擇。嗜辣者則必試老火川香麻辣，多種辛香料慢火熬製出誠意十足的麻辣感，極度推薦解鎖私藏吃法，將大量香菜丟入紅油中涮煮，用辛辣火熱與草本氣息的激烈碰撞，徹底刷新對火鍋風味的認知。

肉瀑布極度吸睛，滑蛋牛肉超滑嫩

喜愛大口吃肉的饕客，必點氣勢驚人的肉瀑布雙人牛豬經典套餐。板腱牛帶有嫩筋且極具咬勁；五花牛油花分布均勻，大片肉質入鍋輕涮後柔嫩多汁；厚度適中的梅花豬更是鮮甜無腥味。若達成消費滿額條件，極度推薦兌換特別活動的月見滑蛋牛，將鮮黃蛋液均勻包裹牛肉片下鍋輕涮，大口咬下那種滑嫩如絲、蛋香滿溢的銷魂滋味，直接用最純粹的肉香爆擊，徹底收服每一位火鍋控的胃。

甜品區應有盡有，霜淇淋極致消暑

除了澎湃的鹹食，甜點與飲品區同樣誠意十足。冰箱內備有清爽的茶凍、咖啡凍與懷舊豆花，各式鋁箔包飲料更是無限暢飲。點心區還提供小朋友最愛的飛機餅乾，以及能自行烘烤的巧克力與花生吐司。飽餐一頓後，絕對要來上幾球沁涼的冰淇淋，在甜與冰的交織中完美收攏味蕾。

月團圓雞湯火鍋

地址 : 苗栗縣頭份市中央路256號

平日 : 11:30–15:00 | 17:00–22:00 六日 : 11:30–22:00

電話 : 037660335

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