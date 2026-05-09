熊本必住高CP值旅館！大津DOMO飯店，黑礦石浴場極致放鬆。

來到九州熊本，位處機場與阿蘇中繼點的 DOMO HOTEL 大津，絕對是極具生活感的住宿首選，全館主打日式榻榻米房型與稀有黑礦石大浴場，單晚大約 1500 元的實惠價格。

大津町在台積電進駐後，逐漸成為許多旅人落腳的寶藏地帶。這間旅館距離 JR 肥後大津站僅需步行 4 分鐘，不僅搭乘電車前往市區極度便捷，車站外更設有直達機場的接駁巴士。周邊生活機能完善，散落著在地小吃店，大型超市與便利商店亦近在咫尺。旅館 1 樓貼心設置微波爐，讓習慣打理宵夜的旅客，能真切感受在地踏實的生活節奏。

單人房空間寬敞，雙人房採光極佳

全館客房皆鋪設溫潤的日式榻榻米，單人房空間超乎預期，獨立冷暖氣設備運轉效率高，能迅速調節出舒適室溫。房內動線設計合乎直覺，熱水瓶與插座皆安置於順手處；角落配置的小冰箱冷度充足，極度適合冰鎮超市採買的冷飲甜點。若是雙人同行，極度推薦安排於邊間的雙人房型，擁有兩扇對外窗，白日陽光輕灑於榻榻米上，視覺更顯明亮通透。

家庭房空間充裕，阿蘇山連綿壯闊

若有多人入住需求，位於頂樓 7 樓的家庭房型宛如將整層公寓搬進旅館。格局方正且極度寬敞，不僅配置了獨立客廳與餐桌，衛浴空間也更為充裕，甚至附有大型冰箱與專屬微波爐。最迷人的莫過於房外那座專屬小陽台，清晨推開門便能遠眺阿蘇山的連綿山脈，為這趟旅程增添了一份難得的空間餘裕。

黑礦石浴池療癒，台灣牛肉麵解饞

卸下行囊換上輕便衣物， 2 樓的大浴場絕對是安放疲憊的首選。浴池內特別加入稀有黑礦石，水溫適中，浸泡其中能迅速洗滌白天驅車奔波的疲勞。需特別留意的是，大浴場為男女分時段交替使用，入住時務必先確認好開放時間以免向隅。泡完湯後，一旁設有洗衣設備與自動販賣機可供使用。若夜裡腹中微餓， 1 樓更有台灣主廚坐鎮的 NiU 台灣牛肉麵，醇厚湯頭搭配軟嫩牛肉，在異鄉品嚐一碗道地家鄉味，直接帶來最踏實安穩的舒坦睡眠。

DOMO HOTEL大津

地址：熊本県菊池郡大津町室195‐1

電話：+81962932141