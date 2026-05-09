下樓直達羅東夜市！質感旅宿山島行旅，席夢思名床與日系極簡空間超放鬆。

位於宜蘭羅東市區的山島行旅，是 2023 年全新開幕的質感旅宿，主打現代日系極簡風格與溫潤的木質調設計。

尋覓羅東夜市周邊的便利住宿，這間坐落於民權路大樓 11 樓的旅店絕對令人驚豔。搭乘電梯直達接待大廳，迎面而來的是大量木質元素與綠色植栽交織出的清新氛圍。不僅提供貼心的行李寄放服務，更備有專屬的東光國中特約停車場，採車牌辨識系統，入住期間可不限次數進出，徹底解決了夜市周邊一位難求的停車煩惱。

溫潤地板觸感佳，日系空間極舒心

捨棄傳統飯店冰冷的石材與容易藏污納垢的地毯，全館走道與客房皆鋪設觸感溫潤的木質地板。雙人房空間寬敞，以黑色金屬開放式衣架取代厚重衣櫃，簡約俐落的設計毫不落俗套。部分房型更規劃了專屬的榻榻米休憩區。床頭櫃則貼心配備智能管家，透過語音即可輕鬆播放音樂、設定鬧鐘或聯繫櫃檯，將現代科技完美融入靜謐的休息空間。

席夢思床伴好眠，高樓窗景賞市區

睡眠品質是旅宿的核心。房內全面採用支撐性極佳的席夢思名床，搭配大金獨立空調與空氣清淨機，打造出安穩寧靜的入眠環境。雖然樓下便是喧鬧的羅東夜市，但受惠於高樓層優勢與氣密窗的優良隔音，入夜後依然能享有純粹的寧靜。拉開窗簾，還能直接俯瞰羅東市區的開闊景致，享受居高臨下的專屬視野。

頂級備品高講究，下樓散步逛夜市

衛浴採乾溼分離設計，淋浴間水壓充足且加熱迅速，洗沐用品特別選用具備質感的歐萊德品牌；廁所則配備日本第一衛浴品牌 ＴＯＴＯ 的免治馬桶。房內小冰箱貼心備有沁涼飲品，甚至提供女性專屬的安心墊。下樓步行即可直達夜市品嚐人氣美食，或前往鄰近的奕順軒採買伴手禮。在繁華市中心擁有一處無印風的靜謐聚所，絕對是宜蘭旅行的絕佳選擇。

山島行旅

地址： 宜蘭縣羅東鎮興東路6號11樓

電話： 03-955-9168

入住時間：下午3:00，退房時間：上午11:00