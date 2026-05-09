頭份聚餐推薦！龍來小館 10 人澎湃桌菜 7000 元，必吃胡椒鴨。

苗栗頭份的龍來小館，主打 10 人份 7000 元的高性價比桌菜，端上桌的每一道皆是大廚精心烹調的手路菜。

尋覓頭份地區好停車且具備隱私空間的聚餐地點，龍來小館絕對能撐住場面。店內不僅備有舒適的包廂空間，菜色份量更是誠意滿滿。從經典的客家風味到創意海鮮料理，兼顧了擺盤的視覺效果與入口的真材實料。只需負責邀請親友入座，便能輕鬆享受一頓賓主盡歡的豐盛佳餚。

開胃四鮮拼盤上，秘製扣肉搭饅頭

首道龍來福氣四鮮拚便展現豐富味覺，微脆牛肚、去骨滑嫩油雞、酸香俐落的泰式中卷，再以微甜玉子燒柔和收攏味道。緊接著上桌的秘製梅干扣肉，三層肉的油脂比例拿捏得宜，入口即化且帶有溫潤感。夾入微甜的黑糖饅頭中，佐以梅干菜與香菜點綴，鹹甜交織的絕妙滋味堪稱白飯殺手。

蛋香金沙海皇蝦，招牌必點胡椒鴨

蛋香金沙海皇蝦將大蝦酥炸後裹上濃郁的鹹蛋黃，不僅蝦肉彈牙，連外殼都酥脆入味，搭配杏鮑菇與彩椒一同咀嚼，有效中和了油炸的單一膩感。全場最受矚目的家鄉胡椒鴨更是必點招牌，整隻全鴨剁件淋上均勻的黑胡椒醬，鴨皮油潤卻不膩口，鹹度恰到好處。盤中完整保留了鴨腦與鴨舌，絕對是老饕不容錯過的精華部位。

芥香牛肉拌菜脯，外酥內彈炸佛手

芥香蒜子菜脯牛選用溫和不嗆鼻的芥末提味，搭配櫛瓜、彩椒與脆口菜脯一同拌炒，使牛肉的風味更加立體分明。香酥豬佛手則採用類似德國豬腳的外酥內嫩作法，外皮炸至微酥，內層依然保有Ｑ彈咬勁。配著一旁的醃蘿蔔與嫩薑一起享用，巧妙拉掉了豬腳本身的油脂感，讓人越吃越順口。

西芹三鮮清爽吃，腐乳石斑肉細滑

中場轉換口味的西芹 ＸＯ 醬三鮮，集結了北寄貝、魷魚與蹄筋，搭配西芹的自然脆度，並以輕盈的 ＸＯ 醬點綴提鮮，為味覺帶來舒適的重新洗牌。甘露腐乳鮮石斑則巧妙運用豆腐乳入菜，鹹香度適中且不搶戲。龍虎斑本身富含膠質，細緻滑嫩的魚肉吸附了腐乳的溫潤氣息，口味接受度相當高。

黑蒜鮑魚燉雞湯，餐後甜點鮮果盤

壓軸登場的黑蒜鮑魚菜干雞，為整桌盛宴帶來溫和的收尾。黑蒜頭的香氣濃郁卻不刺鼻，帶出自然的蔬菜鮮甜；高麗菜乾與鮑魚一同熬煮，使湯頭風味更顯深厚。燉至軟嫩的雞腿肉只需用筷子輕輕一夾便能骨肉分離，熱湯入喉盡是鮮甜滋味。最後端上桂圓核桃杯子蛋糕與新鮮水果拼盤，用最紮實澎湃的手路菜，直接征服每一位參與聚會的親友味蕾。

龍來小館

地址：台灣苗栗縣頭份市山下里建國路二段135號

電話：037-670186

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00

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