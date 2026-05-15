劉在錫激推的釜山三味食堂登台！韓國章蝦鍋首店插旗台中，必吃起司炒飯。

釜山的知名連鎖品牌「釜山三味食堂」，以招牌的章魚蝦鍋風靡全韓，就連知名主持人劉在錫也讚不絕口。如今由韓國總裁親自引進台灣，首店插旗台中一中街與中友百貨商圈。

釜山三味食堂從 2020 年的 7 間門市，迅速擴張至海內外 40 多間分店，跨海來台的首店鎖定充滿活力的台中商圈。店內裝潢採挑高設計，沉穩的墨綠色磁磚搭配厚實木桌椅，整體空間明亮且寬敞無壓迫感。餐廳提供免費的自助吧，包含泡菜、豆芽菜、涼拌海帶與包肉生菜等道地小菜皆可無限續加，無論是單吃或搭配主鍋一同享用都相當合適。

特製紅醬香氣濃，章魚蝦鍋桌邊煮

初次造訪必點招牌的章魚蝦鍋，可依喜好選擇搭配牛肉、豬肉或雞肉。每桌皆配備瓦斯爐並提供專業的桌邊服務。鍋內鋪滿進口大章魚塊、新鮮蝦仁與肉片，底層則鋪墊著大量洋蔥、大蔥與韓式粉條。中間那一抹紅亮濃稠的特製辣醬是整道料理的靈魂，隨著拌炒散發出誘人香氣。全程不加一滴水，完全仰賴蔬菜受熱後釋放的自然清甜，完美平衡了辣醬的鹹度。

生菜包肉大口吃，起司炒飯超牽絲

品嚐章魚蝦鍋有許多道地吃法。首先品嚐原味，感受彈牙章魚、脆口蝦仁與濃郁辣醬的完美結合；接著拿取生菜，依序放上蘿蔔片、海鮮、肉品與小菜，大口咬下過癮滿足。吃到尾聲，務必加點起司炒飯。服務人員會將白飯、泡菜與海苔絲加入剩餘的濃縮醬汁中拌炒，並將米飯壓平形成酥脆鍋巴，最後鋪上莫札瑞拉起司進行炙燒。濃郁牽絲的起司與焦脆鍋巴在口中交織，絕對是不容錯過的經典美味。

洋釀炸雞極酥脆，韭菜煎餅口感Ｑ

除了主鍋，店內的小點同樣表現亮眼。洋釀炸雞採用二次油炸技術，高溫逼油炸出酥脆薄殼，再均勻裹上甜辣交織的特調醬汁，肉質鮮嫩且毫無腥味。源自釜山古地名的東萊韭菜煎餅，特色在於使用整排完整的鮮甜韭菜，口感厚實帶有Ｑ勁，沾取附贈的洋蔥醬油清爽解膩。

醬炒牛肉肉質軟，金壺穀飲香氣足

若偏好溫和口味，韓式醬炒牛肉是絕佳選擇。醬汁中加入果泥，不僅增添天然甜味更軟化了肉質纖維，鹹甜交織的風味老少咸宜，搭配生菜享用更顯清爽。飲品部分除了常見的韓國果汁，更推薦使用傳統金壺盛裝的穀物飲，口感類似台灣的麵茶與米漿，成分豐富且帶有獨特穀香，為這頓道地的韓式饗宴增添滿滿的異國風情。

釜山三味食堂 사위식당 台中店

地址：台中市北區育才北路71號

電話：04-2225-2188

營業時間：平日11:00-15:00；17:00-23:00；假日11:00-23:00

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