蔬菜冰品無限供應！虎尾川玥秘境鍋物，浮誇水池好氣派。

作為野川堂旗下全新品牌，川玥秘境鍋物不僅延續高品質鍋物特色，更打造出典雅寬敞的用餐空間。主打新鮮肉品與海鮮鍋物，搭配誠意十足的蔬菜自助吧，從開胃主食到冰品甜點皆能一次滿足。

建築外觀充滿高級裝潢感，店內更精心佈置了巨大石頭與水池造景，帶來充滿氣派的視覺震撼。停車場設立於店面後方，方便驅車前往的食客停放。用餐區座位寬敞舒適，湯底採用大骨與蔬菜長時間熬製，散發自然清甜且耐喝，是親友聚餐或約會的絕佳選擇。

蔬菜麵食吃到飽，咖哩肉燥配白飯

自助區絕對是店內一大亮點。餐檯上提供種類繁多的蔬菜、火鍋料與各式麵食，通通無限量供應。一旁更備有香氣四溢的豬肉燥與濃郁咖哩，讓食客能自由搭配白飯享用。此外，豐富的醬料區、各式冷飲與冰淇淋也能盡情取用，整體性價比相當高。

澎湃海鮮大拼盤，鮮甜高湯好順口

熱愛海味的食客，豪華海鮮鍋物絕對能滿足胃口。大火鍋盤內一次集結了 8 隻白蝦、青蚵、花枝漿、蛤仔、鮑魚、扇貝、鯛魚與鱸魚，用料毫不手軟。搭配原味大骨高湯燉煮，更能帶出海鮮本身的自然鮮甜，湯頭也會隨著熬煮融入滿滿海味精華，每一口都充滿濃郁鮮香。

整尾鱸魚份量足，大隻白蝦肉彈牙

另一款人氣必點則是鱸魚海老鍋物。一上桌便能看見整尾新鮮鱸魚，搭配 7 隻體型碩大的白蝦，視覺效果十足。鱸魚肉質細嫩鮮甜，經過高溫滾煮依然保有扎實口感；大白蝦則是飽滿彈牙。整體搭配清爽無負擔，輕鬆享受純粹的海鮮美味。

培根豬肉香氣濃，梅花豬肉帶Ｑ勁

肉品鍋物同樣表現亮眼。培根豬肉的油脂比例拿捏得恰到好處，放入高湯涮煮後，散發著濃郁肉香與滑嫩口感。偏好瘦肉的食客則推薦梅花豬肉，肉片帶有自然油花，肉質扎實且毫不乾柴，咀嚼間更帶有些微Ｑ彈口感，是不少老饕的心頭好。

低脂板腱口感佳，輕涮粉嫩帶肉香

喜愛牛肉風味的食客，低脂板腱牛肉鍋物是絕佳選擇。板腱部位帶有獨特的細緻筋紋，肉質紮實中又保有軟嫩度。只需放入滾湯中輕輕涮煮至粉嫩色澤即可夾起，入口便能感受濃郁的牛肉香氣與細緻肉感，完美滿足大口吃肉的渴望。

川玥 秘境鍋物 虎尾店

地址：台灣雲林縣虎尾鎮新吉里林森路二段386號

電話：05 636 0277

時間：週一～週四11:00 – 22:00；週五～週日：11:00 – 23:00

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