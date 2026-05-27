必吃美味神戶牛排蓋飯！神戶南京町黑澤平價和牛，觀光協會推薦名店。

尋覓平價優質神戶牛。位在南京町巷弄的黑澤提供道地和牛蓋飯，肉質鮮嫩且份量十足，是高評價的必訪名店。

來到神戶必定要品嚐道地的神戶牛。位於兵庫縣神戶市元町站附近，隱身在日本三大中華街南京町巷弄裡的黑澤，是一間擁有高評價的平價神戶牛餐廳。店內空間呈現狹長型設計，座位數大約可容納 20 人。不僅在美食網站上維持優異分數，網路評論也高達 4.8 顆星。餐點選用具備履歷認證的兵庫縣但馬牛，讓食客能安心大啖道地美味，即使避開尖峰時段依然生意興隆。

美味和牛排蓋飯，六種吃法好豐富

菜單上的牛排蓋飯是桌桌必點的招牌。別格稀少部位可挑選瘦肉比例較高的赤身和牛腿肉，色澤鮮艷誘人。餐盒上印有歡迎來到神戶牛世界的字樣，打開蓋子滿滿的牛肉覆蓋住米飯，上方更打上一顆生蛋黃。品嚐神戶牛共有 6 種講究吃法：直接品嚐原味、搭配生蛋黃增加滑順口感、放上芥末提升甜味、沾取醬油配飯、灑上玫瑰鹽，或是沾點牛排醬。每一種風味都截然不同，搭配蛋黃更是絕配。

鹹甜壽喜燒蓋飯，香氣逼人好下飯

若喜愛鹹甜風味，和牛壽喜燒蓋飯是絕佳選擇。剛端上桌便飄出濃郁香氣，帶有恰到好處的鹹甜滋味，無論大人小孩都會立刻被征服。一打開餐盒蓋子，滿滿的肉片映入眼簾，令人完全克制不住食慾，大口扒飯瞬間就能將整碗蓋飯吃得精光，是一道令人食指大動的美味佳餚。

雙拼蓋飯雙享受，附贈沙拉與熱湯

想要一次品嚐兩種風味，點選神戶牛排與壽喜燒各半的雙拼蓋飯便能同時滿足。只要點選便當皆會附上清爽沙拉與熱騰騰的味噌湯，一旁的沾醬可依個人喜好自由添加，盡情體驗多變的味覺饗宴。用餐時搭配細長玻璃杯盛裝的飲品，讓整頓飯吃起來更加優雅愜意。

履歷認證好安心，親切服務好窩心

店內的神戶牛皆附有專屬證明書與親筆簽名，處處展現對於食材細節的用心。老闆待客相當親切，不僅親自介紹餐點，離開前還會贈送充滿祝福的手折紙鶴，留下美好的用餐回憶。以平價消費便能享受到如此講究的美味神戶牛，是一間會讓人想再次造訪，嘗試神戶牛刺身的優質名店。