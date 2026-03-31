台北10間春酒包廂餐廳總整理！黃仁勳愛店老撈麻辣鍋與米其林麟聚全收錄。

這篇精選 10 間涵蓋各國料理的台北優質包廂餐廳，從人氣麻辣鍋到頂級西餐，輕鬆找到最完美的春酒聚餐地點。

春酒與大型聚會的選址格外重要，除了餐點必須具備高水準，擁有獨立的包廂空間更是加分關鍵，既能盡情享受歡聚氣氛，又不必擔心干擾鄰桌或受外界影響。本篇指南精心彙整了大台北地區 10 間附設獨立包廂的優質餐廳，料理種類橫跨台式麻辣鍋、法式頂級牛排、正宗越式、精緻韓風乃至米其林星級的粵菜與西班牙料理。其中更包含了輝達教父黃仁勳回台必訪的麻辣鍋愛店，以及附設專屬點歌系統的歡唱餐酒館，無論是尋求高端餐飲體驗或是熱鬧的微醺之夜，皆能在此找到最合適的包場選擇。

輝達教父指定愛店，百年老宅麻辣火鍋

「老撈麻辣鍋」是 AI 教父黃仁勳連續兩年返台皆指定造訪的麻辣火鍋名店。創始店位於捷運南京復興站周邊，1 樓設有 8 人獨立包廂，地下一樓則具備可容納 10 人大桌的彈性包廂空間，非常適合大型包場。近期更於大稻埕周邊開設二店「老撈麻辣鍋 順天外科醫院大稻埕店」，將百年老宅重新裝潢，營造出宛如復古上海的絕美氛圍。二店的 2 樓與 3 樓皆設有獨立包廂，並推出限定的廣東經典「雞煲蟹」粵式火鍋，鮮甜回甘的絕妙滋味不容錯過。

信義區質感餐酒館，包廂歡唱看101

座落於台北 101 正對面的「ANJU 新韓式餐酒館」，佔地超過 150 坪，主打正宗韓式與異國料理的創新結合。店內不僅裝潢氣派，更規劃了 3 間風格迥異的獨立包廂。其中一間包廂能直接將台北 101 的絕佳景致盡收眼底；包廂內更貼心配置了點歌系統與頂級音響設備，是信義區極具指標性的歡唱聚餐首選。

汐止正宗越式料理，寬敞庭園景觀包廂

在汐止深耕超過 25 年的「銘記越南文化美食」，由越南裔主理人親自操刀，提供市面少見的地道越式火鍋與熱炒料理。餐廳佔地超過 700 坪，附設專屬停車場、涼亭造景與戶外景觀區，並備有 3 間獨立包廂。極度寬敞的空間與每日現烤的越南法國麵包，讓這裡成為家族聚餐與大型包場的絕佳秘境。

東區頂級法式牛排，高溫熟成極致美味

位於忠孝復興 SOGO 館 10 樓的「Théorie Theory 法式牛排館」，以 900 度高溫的超級烤箱製作出令人驚豔的乾式熟成丁骨牛排。30 盎司的巨無霸份量搭配精緻的法式前菜，展現了極高的餐飲水準。店內設有 2 間隱密性極高的獨立包廂，營造出舒適且極具質感的用餐氛圍。

長安東路人氣熱炒，獨棟空間附點歌機

位於熱炒一級戰區的「昭和台灣小熱炒居酒屋」，巧妙結合了日式居酒屋與台式熱炒的餐飲元素。獨棟 3 層樓的空間配置極具彈性，1 樓設有充滿沖繩風情的戶外用餐區；2 樓與 3 樓則規劃了從 6 人至 40 人不等的大型包廂，3 樓包廂更附設點歌系統，讓同事聚餐與春酒活動熱鬧非凡。

林森商圈道地韓食，酒館氛圍聚餐首選

林森北路商圈的「韓金館」，在 Google 累積超過 2000 則評論並維持 4.3 顆星的高評價。店家將兩間店面打通，完美融合了地道韓式美味與小酒館的放鬆氛圍。店內規劃了專屬的包廂空間，是尋求正宗韓國料理與微醺聚餐的完美選擇。

信義區頂級黃金湯，包廂歡唱極致享受

鄰近捷運台北 101 站的「君曜雞湯」，以一鍋富含膠原蛋白、極度黏嘴的「人蔘花膠黃金竹笙雞湯」打響名號，被譽為雞湯界的愛馬仕。店內備有附設完整 KTV 設備的獨立包廂，讓顧客能在頂級雞湯的滋養下，與親友同樂歡唱，氛圍感直接拉滿。

米其林二星新品牌，純正西班牙好滋味

位於小巨蛋城市舞台 B1 的「ORIGEN 純正西班牙餐廳」，是榮獲米其林二星殊榮的 Molino de Urdániz 最新兄弟品牌，更是其海外首間分店。餐廳以傳統西班牙佳餚結合兩地優質食材，打造出頂級的 TAPAS 與餐酒體驗。1 樓設有半開放式包廂，地下室亦有獨立包廂可供預訂。

米其林推薦好滋味，頂級粵菜高檔享受

隱身於如曦酒店 1 樓的「麟聚餐廳」，以高檔乾貨入菜的頂級粵菜榮獲米其林推薦。店內環境典雅，設有可容納 10 至 20 人的獨立大包廂。最受矚目的午間套餐僅需 15000 元（10 人份），平均每人 1500 元即可享受星級水準的粵菜饗宴，無論平假日皆適用，性價比極高。

東區正宗成都火鍋，每日直送溫體牛肉

位於捷運忠孝敦化站周邊的「小膳香成都麻辣火鍋」，開業逾 5 年，是東區正宗紅油麻辣鍋的老字號。近期更推出全台唯一的「成都老火鍋結合手工現切溫體牛」，每日產地直送，週三造訪更能品嚐到最齊全的牛肉部位。地下一樓設有 2 間獨立包廂，是體驗道地四川香辣風味的最佳圍爐重鎮。

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