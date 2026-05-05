微醺599無限暢飲與特製鮟鱇魚肝！三重神居居酒屋，深夜食堂名店。

捷運三重站周邊巷弄的神居居酒屋，憑藉著溫馨的用餐氛圍與極具水準的精緻下酒菜，成功擄獲眾多食客的味蕾。

尋覓三重地區的質感深夜聚所，這間低調隱密的居酒屋絕對能帶來滿滿驚喜。為了維護絕佳的用餐品質，店內僅接待 12 歲以上的賓客，入內需換上定期清潔的專屬拖鞋，營造出宛如回到家般的舒適感。店內設有熱絡的吧台座位與隱密包廂，洗手間更貼心備有女性專用的衣物清潔劑，細節處處展現無微不至的用心。

平日暢飲超划算，黑星生啤無限喝

極度推薦平日限定的 599 元暢飲方案，短短兩小時內便能以杯換杯的方式，無限享用酒單上標註星號的豐富飲品。選項涵蓋高達 20 種酒精與無酒精飲料，其中更包含廣受歡迎的 SAPPORO 黑星生啤酒。此外，身為專業唎酒師的老闆亦會在小黑板上推薦當季特色清酒，絕對能讓愛酒人士大呼過癮。

煙燻鴨胸極爽口，唐揚炸雞超多汁

入座後店家會貼心招待每日不同的精緻小菜，金黃酥脆的雞唐揚完美鎖住鮮甜肉汁，調味極具水準。下酒菜首推香氣四溢的煙燻鴨胸，經過高溫炙燒逼出多餘油脂，整體口感毫不油膩。搭配微辛的芥末與鋪墊於底部的清脆洋蔥絲一同入口，不僅爽口解膩，更將鴨肉的鮮美層次大幅提升。

精湛刀工小黃瓜，扎實濃郁鮟鱇魚

看似平凡的醃漬小黃瓜蘊含著精湛刀工，一整根華麗上桌誠意十足，醃透的鹹香滋味極度下酒。有別於市面常見的作法，主廚特製的鮟鱇魚肝透過獨特手法塑形為圓柱狀，口感更顯扎實且風味極度濃郁。搭配特調醬料完美平衡了魚肝的獨特氣息，是一道極度驚豔的創意珍饈。

芥末章魚極脆口，深夜小酌超推薦

另一道顛覆傳統的芥末章魚，豪邁地將大隻章魚腳切片取代細碎碎肉，淋上嗆辣過癮的芥末醬汁，口感極度脆彈且充滿嚼勁。酒足飯飽之際，點上一杯酸甜交織的血橙梅酒作為收尾堪稱完美。營業至凌晨 2 點的貼心時間，搭配舒適無壓的環境與高水準料理，絕對是三重深夜微醺的頂級首選。

神居居酒屋

地址：241新北市三重區三民街146巷7號1樓（捷運三重站步行約15分鐘可抵達）

電話：02-2988-0375

營業時間：週二～週日19:00~02:00（週一公休）

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