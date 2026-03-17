新莊必吃柒息地串燒！神醬燒每串最低19元起，免服務費聚餐首選。

台北老字號串燒店「柒息地串燒居酒屋」，主打最低 19 元起的超值串燒與獨門熬製的「神醬燒」風味，搭配免收服務費的佛心機制，成為下班小酌與好友聚餐的絕佳首選。

在大台北地區擁有極高人氣的「柒息地串燒居酒屋」，憑藉著穩定的品質與極高的性價比，在競爭激烈的居酒屋市場中屹立不搖。位於新北市新莊區中華路二段的「新莊中華店」，更是以滿分 5 顆星的網路極高評價，成功擄獲眾多饕客的味蕾。有別於一般居酒屋動輒破千的高昂消費，柒息地打破了「吃飽很貴」的既定印象，提供最低單串僅需 19 元起的平價選擇。店內最核心的靈魂武器，便是費時 4.5 小時慢火熬煮而成的「祕製神醬」，其鹹香甘甜的絕妙滋味，無論搭配任何食材皆能完美契合，是體驗高水準平價串燒絕對不容錯過的口袋名單。

鄰近捷運幸福站，空間寬敞聚餐佳

柒息地新莊中華店的地理位置極具優勢，距離捷運環狀線「幸福站」僅需步行約 10 至 15 分鐘即可抵達。若選擇自行驅車前往，建議可將車輛停放於步行僅需 3 至 5 分鐘的新莊體育館地下停車場，免去於熱門時段尋找路邊停車格的煩惱。走進店內，用餐環境相對寬敞舒適，昏黃的燈光營造出極度適合小酌放鬆的微醺氛圍。整間餐廳約可容納 35 人，座位間距寬敞不擁擠，無論是三五好友的小型聚會，或是學生與商務客的包場活動皆能完美勝任。牆面上更點綴了許多活潑的哥吉拉掛畫，為空間增添了不少童趣與討論話題。

品項豐富任挑選，食材保鮮極講究

店內的點餐方式相當彈性多元。各式串燒會整齊陳列於前方的透明冰櫃中，上方清楚標示了品名與實惠的價格，顧客可依個人喜好自由夾取；而私房料理與酒水飲品，則可透過掃描桌面上的 QR Code 直接使用手機點餐。在食材的保鮮與衛生控管上，店家展現了極高的標準。每一款串燒皆有專屬的獨立擺放區域，部分食材更會以塑膠袋特別包覆隔離，確保顧客在挑選時能感受到絕對的乾淨與安心。入座後，店家還會貼心招待美味的開胃小菜，為接下來的串燒饗宴完美暖場。

招牌神醬燒系列，鹹香甘甜超入味

來到柒息地，絕對必點塗滿獨門秘醬的「神醬燒系列」。這款靈魂醬汁融合十多種頂級配方，呈現鹹香甘甜的絕妙滋味。首推先炸後烤的「神醬燒豆皮」層次豐富，搭配口感極度彈牙的「神醬燒豬血糕」與軟嫩的「神醬燒百頁豆腐」，每一口皆令人驚豔；補充蛋白質必備的「神醬燒豆干」與清脆的「神醬燒花椰菜」同樣與秘製醬汁完美契合。此外，能品嚐到大塊花枝的「神醬燒花枝丸」極致 Ｑ 彈。肉類串燒除了必點的爆汁「牛五花包蔥」，若不想吃整隻去骨雞腿，亦有以純粹椒鹽調味、肉質軟嫩的「雞腿肉串」可供選擇，多樣化的平價品項絕對能滿足各種挑剔味蕾。

私房熱炒超亮眼，剝皮辣椒雞暖胃

除了經典的串燒，店內的私房料理與熱湯同樣值得細細品嚐。「韓式泡菜豬五花」將帶有厚度的五花肉烤至微焦，搭配酸辣爽口的韓式泡菜一同入口，油香與酸香完美平衡；而「正宗台越月亮蝦餅」則展現了外皮酥脆、內餡軟嫩的極佳口感。在冷涼的季節裡，極度推薦點選店家全新推出的兩款百元平價湯品：「剝皮辣椒雞鍋」的湯頭甘甜微辣，暖胃效果極佳；「胡椒豬肚雞鍋」則散發著濃郁迷人的白胡椒香氣，搭配大塊鮮嫩的雞腿肉，飽足感十足且令人回味無窮。

頂級海鮮性價高，多款生啤最暢快

喜愛海鮮的饕客，千萬別錯過店內高性價比的精選海味。「日本生蠔」每份 3 顆僅需 250 元，顆顆肥美多汁且鮮度破表；肉質軟嫩鮮甜的「天使紅蝦」，以及烤至乾香酥脆、魚腹帶有飽滿魚卵的「柳葉魚一夜干」，皆是極佳的下酒好伴侶。飲品部分，店內供應包含 ASAHI 與 1664 等多款知名品牌的生啤酒，若多人聚餐更可直接點選極具氣勢的 3 公升啤酒塔，價格實惠且爽度極高。不喝酒的顧客，則可選擇香氣濃郁的「荔枝果醋」或甘甜解膩的「甘菊金萱茶」，為這頓豐盛的串燒大餐畫下最完美的句點。

柒息地新莊中華店

地址：242新北市新莊區中華路二段105號

電話：+886 02-2277-7772

營業時間：週一～週日18:00~01:30（無公休）

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