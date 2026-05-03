海膽刺身盛合與頂級毛蟹！中山區新韓館，附ＫＴＶ包廂聚餐首選。

捷運中山國中站旁的「新韓館」，是中山區在地經營超過 30 年的人氣韓式料理專賣店。不僅提供正宗經典的韓式佳餚，更不斷推陳出新打造多款奢華創意菜色。

尋覓能兼顧長輩口味與歡快氣氛的聚會餐廳，這間在網路上擁有極高評價的老字號絕對是口袋名單。交通極為便利，搭乘捷運至中山國中站步行僅需 3 分鐘，開車前往周邊亦有多處收費停車場。除了 1 樓的寬敞用餐區，地下室更設有三間大小不同的獨立 ＫＴＶ 包廂，由於包廂空間極度搶手，強烈建議有聚餐需求的食客務必提前去電預訂。

海膽刺身極奢華，滿滿蟹膏鮮毛蟹

最新推出的海膽豪華旬刺身盛合，豪邁鋪上頂級日本海膽並以金箔點綴，搭配厚切的鮭魚、旗魚、鮪魚與生食級干貝，最邪惡的吃法莫過於用海苔包覆整塊海膽，任由鮮甜在口中化開。另一大亮點為生猛日本頂級毛蟹，媲美高級日料規格，滿滿蟹膏令人驚豔；蟹腳肉質細緻且自帶甜度，沾取些許薑醋提味更是鮮美無比。

雙拼牛排滿脂香，脆口小卷辣年糕

喜愛大口吃肉的食客，強烈推薦特級小戰斧牛排與牛小排的雙拼組合。戰斧牛排以韓式手法處理，表面油亮且散發濃郁醬香；烤至表皮焦脆的牛小排肉質軟嫩，豐富油脂與焦香完美契合。辣炒韓式小卷年糕則是極受歡迎的經典料理，彈牙脆口的小卷與 Ｑ 彈年糕均勻裹滿甜辣夠味的韓式辣醬，搭配魚板一同享用層次豐富。

酥脆招牌海鮮餅，青魽下巴極軟嫩

來到此處絕對不能錯過招牌海鮮煎餅，表皮煎至極度酥脆，內層卻依然保有軟嫩口感，沾取特調醬料更能大幅提升鮮味。烤物部分首推塩烤青魽下巴，份量厚實且油脂極度豐富。透過鹽烤方式完美帶出細緻魚肉的自然鮮甜，尤其是骨邊肉的軟嫩多汁，搭配主廚特製醬料，絕對是多人聚餐必點的極品美味。

干貝豬腳燉雞鍋，膠質濃郁極鮮甜

極度考驗火候的火腿干貝豬腳大白菜燉雞鍋，是多人聚餐必點的招牌湯品。據悉需熬煮超過 12 小時，才能淬鍊出充滿膠質的乳白色頂級湯頭。鍋內匯集了整隻鮮雞、頂級火腿、干貝與富含膠原蛋白的豬腳，所有食材皆燉煮至輕撥即骨肉分離的軟爛狀態。湯頭濃郁香醇且層次豐富，不僅暖胃更是一道滋補的極品佳餚。

創意蒜蓉鮑魚粉，經典台式下酒菜

除了韓式與海鮮，店內亦提供多款驚豔的創意與台式料理。蒜香肥腸炸至酥脆，加入大蒜與蒜苗增添濃郁香氣；四季豆爆皮蛋更是極具創意的下酒良伴，微辣滋味令人欲罷不能。主食部分可選擇蒜蓉冬粉鮑魚，肥美鮑魚搭配吸飽蒜香湯汁的粉絲，或是層次豐富的韓式鮪魚拌飯，為這趟頂級聚餐畫下最完美的句點。

新韓館

地址：10491臺北市中山區復興北路344號

電話：02-2516-9496

營業時間：11:30~14:00 17:30~22:00（無公休）

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