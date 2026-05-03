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大啖紅麴東坡肉與砂鍋醃篤鮮！大安站榮榮園浙寧餐廳，必比登推薦老店。

台北美食大安美食江浙料理老字號餐廳
2026-05-03 15:45文字：麥仔與珍小姐 
麥仔與珍小姐

麥仔與珍小姐

台北市捷運大安站周邊的榮榮園浙寧餐廳，是一間隱身於辦公大樓內的 60 年江浙菜老字號。不僅承載著老台北人的餐桌記憶，更連續多年榮獲米其林必比登推介肯定。

尋覓台北精華區的經典老派中菜，這間創立於 1965 年的傳奇名店絕對不容錯過。從捷運大安站步行僅需數分鐘即可抵達，交通極其便利。餐廳設有寬敞舒適的獨立包廂，讓食客能保有極佳的隱私空間不受打擾。提供從單點到破萬元的多元桌菜選擇，無論是簡單解饞或是隆重宴席皆能完美應對，將正宗浙寧老菜的魅力發揮得淋漓盡致。

三喜拼盤極豐富，清炒蝦仁滿鮮脆

入座隨即端上的三喜拼盤匯集了墨魚香腸、蒜苗臘肉與炸小卷，搭配大量美乃滋的台式沙拉鮑魚，為豐盛宴席揭開完美序幕。看似簡單的清炒蝦仁隱藏著極致細節，每一口皆能嚐到扎實脆彈的純粹鮮味；在大魚大肉之間，適時安排一份清爽的五蔬燴炒，不僅能完美平衡味蕾，更為整體饗宴增添了均衡營養。

紅麴東坡肉肥嫩，脆皮香鴨搭割包

招牌紅麴東坡肉肥而不膩，皮 Ｑ 內嫩，搭配特製光餅一同品嚐，開胃飽足。加點的香酥鴨外皮酥脆不油膩，肉質軟嫩多汁，夾入熱騰騰的割包中更是絕配。此外，肉質彈牙的白切放山土雞，以及處理得極為細緻、鑊氣十足的豆乾肉絲，皆是考驗主廚真功夫的必點手路菜。

寧式鱔糊滿醬香，蠔油石斑極鮮甜

上桌後由專人協助拌勻的寧式鱔糊，鱔魚脆口無腥味，交織著嫩薑、香菜與韭黃，醬香逼人堪稱白飯殺手。蠔油生猛石斑選用體型巨大的厚實魚肉，深色醬汁不僅不過重，反而完美襯托出魚肉本身的純粹鮮甜。而燉煮至黑金透亮的虎掌烏參，豬蹄筋軟糯入味，表現同樣超乎預期。

砂鍋醃篤鮮醇厚，油燜脆筍極回甘

品嚐正宗浙江料理，絕對不能錯過這鍋道地的砂鍋醃篤鮮。加入金華火腿、百頁結與青江菜慢熬，湯頭濃郁黏嘴且不死鹹，層次極度迷人。蔬食部分強烈推薦地瓜葉油燜筍，嫩筍吸飽湯汁精華，尾韻散發出竹筍自然的清甜回甘；清蒸臭豆腐更是吸滿邪惡辣湯，讓人直呼過癮。

香甜炸元宵壓軸，完美收尾超滿足

豐盛的江浙老派饗宴，少不了專屬的甜品作為完美結尾。外層均勻裹滿花生粉的炸元宵，內含甜而不膩的芝麻餡料，趁熱咬下香氣四溢。搭配招待的清涼小玉西瓜，為這頓充滿歲月底蘊的米其林盛宴畫下最圓滿的句點。來此品嚐的不僅是精湛廚藝，更是一段難忘的老台北食光。

榮榮園浙寧餐廳

地址：106臺北市大安區信義路四段25號2樓
電話：02-2740-0099
營業時間：11:30~14:00 17:30~21:00（無公休）

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