遼寧夜市傳奇鵝肉城！老字號活海鮮直送，必點肥美鵝肉與蚵仔酥。

遼寧夜市裡的「鵝肉城活海鮮」，從捷運南京復興站步行只需 8 分鐘，憑藉著新鮮直送的海味與經典鵝肉，從路邊攤拼到三層樓規模，傳奇名店不吃會後悔。

在台北遼寧夜市的熱炒一條街上，鵝肉城活海鮮以其醒目的招牌與澎湃的氣勢，成為許多台北人的共同味覺記憶。這裡不靠華麗裝潢取勝，而是以穩定的口味與熱鬧的氛圍，吸引無數食客反覆報到。店家主打宜蘭漁港直送的活海鮮，從肥美的鵝肉到當天現撈的各式漁獲，選擇多樣且價格公道，完全不用擔心被當成觀光客「開炸」。無論是想找個地方暢飲啤酒、大啖台式快炒，還是想帶國外朋友體驗道地的夜市文化，這間在 Google 評論擁有超過 2000 則好評的老字號，絕對是你務必收進口袋的聚餐首選。

三層樓老字號必點，遼寧聚餐首選

鵝肉城位在遼寧街 77 號，即便在美食林立的夜市商圈，其 3 層樓寬敞的店面依然極具存在感。走進店內，可以感受到老派熱炒店特有的活力與人情味，除了適合多人聚餐的圓桌區，樓上更設有包廂，私密性相當足夠。牆上貼滿了各界名人與藝人的合照，足以證明其火紅程度。這裡的營業時間直到凌晨1點，不論是想吃頓豐盛晚餐，還是深夜臨時起意想吃宵夜，這間充滿煙火氣的老店隨時都能滿足你對台式美味的渴望。

宜蘭漁港鮮直送，限量鵝肉秒殺完

餐廳最前方的活海鮮檯是整間店的精華，擺滿了當天現撈的魚、蝦、貝類與各式鮮蔬，現點現做的魅力讓人難以抗拒。既然店名叫鵝肉城，限量供應的鵝肉絕對是必點清單。看著師傅在點餐區俐落切開油亮飽滿的鵝肉，每 1 盤都在引誘饕客的味蕾，手速太慢真的只能看著隔壁桌流口水。這裡的海產強調漁港直發，維持了極高的鮮度與公道的價格，無論是想嘗試龜山島活海鮮，還是經典的台式海產路線，這裡都能提供最完整的饗宴。

鮮嫩鵝肉蔥爆牛，海瓜子鮮甜下酒

來到這裡絕對要點鵝肉切盤，分為鹽水與煙燻 2 種口味，鹽水款最能吃出肉質的 Ｑ 彈與甘甜。熱炒類更是精彩，個頭飽滿的炒海瓜子醬香十足，清蒸白蝦則保留了自然的甜度。熱門的蔥爆牛肉鑊氣滿分，蚵仔酥裹上恰到好處的麵衣炸得金黃酥脆。若是喜歡鹽酥風味，整隻連殼都能吃的鹽酥蝦與外酥內嫩的花生龍珠也是經典。此外，內行人還會點上 1 份薑絲大腸，酸度與嚼勁交織，搭配粒粒分明的肉絲炒飯，每一口都是道地的台式浪漫。

麻油雞佛下酒菜，桂竹筍經典解膩

對於想要進補或偏好重口味的饕客，店內的麻油雞佛腰子是絕對的重頭戲，大顆飽滿的雞佛搭配脆口的腰子，老薑與麻油的香氣讓人食指大動。如果想要在滿桌大魚大肉中換換口味，招牌的滷桂竹筍是每桌必點的清爽之選，看似樸實卻極具記憶點。鵝肉城最迷人的地方在於其不用拘束、可以大聲聊天的舒壓氣氛。在忙碌的一天結束後，約上好友來這裡喝杯冰涼啤酒，感受台北老字號熱炒的粗獷魅力，絕對是宣洩工作壓力最頂級的享受方式。

鵝肉城活海鮮

地址：台北市中山區遼寧街 77 號。（捷運南京復興站步行約 5-8 分鐘可達）

電話：02-2751-6922

營業時間：週一～週日16:30~01:00（無公休）

延伸閱讀：

免收開瓶費！台北老字號深庭義式餐廳，必吃頂級肋眼牛排與海膽燉飯。

老撈麻辣鍋插旗大稻埕百年古蹟，黃仁勳愛店必吃限定粵式雞煲蟹。

台北信義君曜雞湯，人蔘花膠黃金湯頭，KTV包廂聚餐首選推薦。