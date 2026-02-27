免收開瓶費！台北老字號深庭義式餐廳，必吃頂級肋眼牛排與海膽燉飯。

位於台北市中山區的「深庭義式餐廳」，在地經營逾 15 年，以高品質的義式料理與講究的桌邊服務聞名。

座落於台北市長安東路與松江路交叉口附近的「深庭義式餐廳 SABATINI」，是一間在競爭激烈的台北餐飲圈中屹立超過 15 年的經典老字號。這裡不僅以道地的義大利佳餚與極具水準的精緻桌邊服務擄獲無數饕客的心，更在網路評價上長期維持著極高的優異成績。餐廳最為人稱道的特色之一，便是老闆為了讓顧客能毫無壓力地享受美食與美酒，特別提供自帶酒水免收開瓶費的貼心服務。無論是情侶浪漫約會或是商務聚餐，深庭皆能以優雅的環境與頂級的味覺饗宴，帶來賓至如歸的完美體驗。

隱密靜謐巷弄內，寬敞優雅好空間

深庭義式餐廳的地理位置相當優越，距離捷運忠孝新生站與松江南京站皆不遠，步行約 8 至 10 分鐘即可抵達。若選擇自行驅車前往，餐廳後方的巷弄內亦設有多處收費停車場，交通與停車機能十分完善。走進餐廳內部，一樓部分為用餐區與半開放式廚房，主要的核心客席則設置於二樓。整體空間規劃極為舒適寬敞，桌與桌之間保持著絕佳的隱私距離。二樓更備有一間可容納十人以上的大型圓桌獨立包廂，搭配桌上質感極佳的餐巾布與精緻餐具，完美營造出低調奢華的歐式用餐氛圍。

佛心免收開瓶費，招牌蒜香鮮虎蝦

在消費模式上，店內水資採按人頭計費，每位收費 120 元，可自由選擇氣泡水或礦泉水。而最受酒客推崇的，莫過於極為罕見的「免收開瓶費」規定，顧客僅需支付更換酒杯時的 50 元洗杯費，便能盡情品飲私人珍藏。餐點部分強烈推薦鎮店之寶「蒜香鮮虎蝦炒蘑菇」，盤中盛放著約 8 隻已經貼心去殼的碩大虎蝦，肉質極其鮮甜彈牙。搭配吸滿濃郁蒜香的入味蘑菇，再佐以外皮酥脆、內部鬆軟的濃郁大蒜奶油麵包一同享用，鮮美的海味與迷人的蒜香在口中完美交織，是極佳的開胃首選。

濃郁海膽鮮燉飯，頂級雪花肋眼牛

主食方面，「鮮蝦海膽燉飯」無疑是海鮮愛好者的夢幻逸品。嚴選北海道海膽醬精心熬煮，濃醇奢華的醬汁完美包覆著帶有彈牙米芯的義式燉飯，上方更豪邁地鋪滿 6 隻緊實鮮甜的大白蝦與珍貴魚子醬，每一口都能感受到濃郁海味在舌尖綻放。而肉食主義者則不容錯過「雪花肋眼牛排」，這塊擁有完美油花分佈的頂級肉品，經過精準火候的煎烤，外層帶有些許誘人焦香，內裡則維持著軟嫩多汁的粉嫩色澤。只需撒上些許海鹽與黑胡椒簡單提味，便能深刻體會到頂級牛肉在口中融化的奢華脂香。

煙燻培根細扁麵，焦糖杏仁脆冰磚

若喜愛經典義式風味，「培根奶油雞蛋小圓細扁麵」絕對能展現出主廚深厚的料理功力。醇厚的奶油與蛋黃醬汁精準地鎖在每一根細扁麵條上，搭配帶有獨特煙燻風味的微鹹培根，整體口感滑順濃郁卻絲毫不會感到膩口，完美詮釋了義大利麵最靈魂的醬汁平衡感。餐後甜點推薦充滿大人味的「焦糖杏仁片冰磚」，酥脆的焦糖杏仁片為冰涼絲滑的冰磚增添了極佳的層次感。焦糖特有的微苦氣息與杏仁的堅果香氣相互輝映，甜而不膩的精緻風味，為這場頂級的義式饗宴畫下最優雅且完美的句點。

深庭義式餐廳SABATINI

地址：10455臺北市中山區長安東路二段84號1-2樓

電話：+886 2-8772-3535

營業時間：週一～週日 11:00~15:00 17:30~21:30（無公休）

