台北行天宮站必訪的日式炭火「哈肉燒」，推薦嚴選厚切松阪豬與上五花牛。

行天宮站周邊的「哈肉燒」，是一間主打極致修肉工藝的日式炭火燒肉店。招牌厚切松阪豬與精修上五花牛，肉質頂級。

位於台北市民生東路與新生北路交叉口附近的「哈肉燒」，距離捷運行天宮站步行約十分鐘，是中山區極具指標性的日式炭火燒肉專賣店。這間餐廳最大的特色在於經營者對肉品品質的極致要求，不惜耗費高昂成本與時間，將每一塊肉品精修至最完美的狀態才端上桌。店內提供如厚切霜降松阪豬、完美比例的上五花牛等多款頂級肉品，搭配每日新鮮熬煮的免費清雞湯與專業貼心的桌邊烤魚服務，在網路上長期維持極高的分數。舒適放鬆的用餐氛圍與講究的高溫炭火，絕對是三五好友聚餐、享受高品質日式燒肉的絕佳首選。

舒適環境區，精緻鮮肉盤

哈肉燒的店面外觀以醒目的大紅色調為主，室內裝潢則走樸實溫馨的路線，營造出宛如在家用餐般的輕鬆氛圍。店家將大部分的心力與成本皆投注於食材的挑選與處理上，因此餐具選擇簡約低調，將所有的視覺焦點留給盤中精修至完美無瑕的肉品。在調味方面，除了基本的鹽巴，店內特製的蘋果燒肉醬帶有天然的果香與微甜，搭配少許蒜泥與燒肉一同入口，不僅能提升肉汁的鮮甜，更能達到絕佳的解膩效果。高溫的嚴選木炭則確保了肉品能迅速鎖住肉汁，為整體燒肉體驗奠定完美的基礎。

濃郁鮮雞湯，清爽鮮沙拉

入座後，店家會貼心送上每日新鮮熬煮的免費雞骨高湯。這款呈現誘人乳白色的濃郁湯品，喝起來醇厚溫潤且暖胃，撒上些許蔥花更能帶出迷人的香氣，是冷涼天氣裡的最佳開場。在主食部分，份量十足的「鮭魚茶泡飯」不僅能適度墊胃，其帶有適度鹹香的鮭魚肉搭配爽口湯頭與微嗆的芥末，口感層次相當豐富。若想平衡燒肉的油脂，推薦點上一盤大份量的和風「綜合沙拉」，微微酸甜的醬汁搭配新鮮生菜，能有效轉換味覺，讓顧客在品嚐大量肉類料理時依然能保持清爽的口感。

厚實松阪豬，頂級五花牛

肉品首推店內的招牌「霜降豬肉」，即市面上少見的厚切松阪豬。為了保留肉質的最佳厚度與口感，店家捨棄了花俏的玫瑰花擺盤，將手掌大且厚實的豬肉片直接上桌。在高溫炭火的炙烤下，外表烤至金黃微焦，內裡依然保持軟嫩彈牙，咀嚼時散發出純粹的肉香而無絲毫腥味。另一款堪稱經典的「上五花牛」，更是展現了店家不惜成本的極致修肉工藝。每一塊牛肉皆被精準修整為四乘五公分的完美比例，均勻美麗的油花在烤爐上迅速變色，烤至五分熟入口，入口即化的軟嫩肉質絕對令人驚豔。

專業烤香魚，酥脆烤大腸

除了優質的各式肉品，哈肉燒在海鮮與內臟類的處理與代烤服務上同樣展現了極高的專業度。若點選如香魚或北海道花魚等難以掌控火候的海鮮食材，店家在忙碌之餘也會盡可能提供貼心的桌邊代烤服務，確保每一尾魚都能烤出外皮酥脆、肉質細緻的最佳狀態。而喜愛下酒菜的饕客，絕對不能錯過這裡的「大腸」。經過專業的手法炙烤，大腸內的油脂被完美逼出，外表呈現宛如餅乾般的極致酥脆口感，鹹香夠味的表現非常適合搭配生啤酒或清酒，是店內極受歡迎的人氣下酒名物。

鮮嫩肥牛肉，醇香去骨雞

對於喜愛豐富油脂香氣的顧客，「五花牛肉」與「上肥牛肉」皆是極佳的選擇。特別是選用 Prime 等級的上肥牛肉，大面積的肉片只需在烤網上稍微炙烤，便能逼出迷人的油脂香氣，搭配白飯一同享用，瞬間有種奢華燒肉飯的滿足感。若同行者有不吃牛豬的需求，以特製味噌醬料醃漬的「去骨雞腿肉」同樣表現出色。雞腿肉本身極為軟嫩，濃郁的味噌香氣經過炭火烘烤後更顯醇厚入味，極度下飯。從精準的修肉工藝到細緻的桌邊服務，哈肉燒的每一處細節都展現了專業日式燒肉的最高水準。