全台首家雲南臭豆腐火鍋！東區滇發哥，必吃百香果鴛鴦鍋。

位於台北捷運忠孝敦化站巷弄內的滇發哥，是全台少見的雲南正宗臭豆腐火鍋專賣店。主打自製發酵的臭豆腐鍋底與百香果酸湯，搭配多樣化的特色小菜與手作火鍋料。

座落於東區餐飲一級戰區的滇發哥，為知名麻辣火鍋品牌旗下全新力作。距離捷運站 2 號出口步行僅需 5 分鐘，周邊設有市民大道地下停車場，交通極為便利。店內裝潢融入工業風格， 1 樓大片玻璃延伸空間感，入座後還提供防味衣套。地下室更設有附帶點歌設備與大尺寸螢幕的 10 人獨立包廂。餐飲模式突破傳統，將雲南在地特色料理、溫體牛肉與獨門發酵臭豆腐完美結合，並提供多達數十種的雲南正宗醬料搭配，打造出極具記憶點的味覺饗宴。

獨門湯底雙享受，雲南沾醬極開胃

點選鴛鴦鍋能一次品嚐兩大招牌。臭豆腐鍋底內含豆腐與鴨血，若追求極致風味還可要求加臭，將搗碎的發酵臭豆腐入鍋，使麻香與濃郁感瞬間升級；百香果酸湯則加入整顆百香果，帶有泰式香料氣息，酸度適中極具特色。自助區提供壯觀的雲南正宗醬料，推薦以木姜子傣味蘸水搭配火鍋湯底，帶來微辣開胃的層次變化。

溫體牛肉極軟嫩，厚切烏魚脆鮮甜

肉品首推現切溫體牛系列，木姜子鮮牛肉與百香果鮮牛肉在滾湯中輕涮數秒即可起鍋，粉紅色澤的肉片厚薄適中且口感極佳。創意料理榴槤牛肉捲將水果香氣與嫩口內餡完美結合；蔥姜無骨雞腿則藉由蛋液加持更顯滑順。海鮮部分必點烏魚片，每片厚度皆經過講究，入鍋川燙 10 秒即可品嚐帶有脆度的鮮甜肉質。

特色丸餃用料滿，巨無霸魚蛋彈牙

手作火鍋料表現亮眼，日式大豆包蝦滑外皮吸滿湯汁，內餡扎實且吃得到大塊蝦仁；薄荷滾花枝滑外層裹滿薄荷葉，大塊花枝越咬越香。肉丸提供香菜泡椒與酸菜 2 種風味，皆為手工捏製，調味精準。每日限量供應的鮮魚蛋更是尺寸驚人，經過嚴選的巨無霸個頭在鍋中燉煮後香氣四溢，是每桌必搶的限量亮點。

酥炸臭豆腐必吃，油嗆鱸魚超入味

喜愛重口味絕不能錯過豐富的特色熟食。引進高階炸鍋製作的炸臭豆腐外酥內軟，淋上特調醬汁與醃蘿蔔極度對味。臭豆腐油嗆鱸魚將搗碎的臭豆腐鋪於魚肉上清蒸，上桌前淋上熱油逼出乾辣椒香氣，魚肉細緻軟嫩。另有結合莫札瑞拉與藍紋起司的起司榴槤臭豆腐、清爽的傣味樁雞腳，以及撒滿香料的薄荷炸雞皮，皆是絕佳下酒菜。

水耕花生苗爽脆，各式豆製品吸汁

蔬菜與豆製品同樣充滿亮點。罕見的花菜干入鍋後極易入味且保有脆度；透過水耕技術栽培的花生苗富含蛋白質，口感爽脆；帶有厚度的大腐竹吸滿火鍋湯汁，越嚼越香；素食友善的蔬菜豆包則撒滿自製干碟粉，外酥內軟且蔬菜內餡香氣十足，皆是搭配重口味湯底的絕佳選擇。

桂花蕃茄極解膩，聯名冰酥酪清甜

餐後甜點絕對是轉換味覺的關鍵，擁有專屬的品嚐節奏。首推酸甜解膩的桂花蕃茄，切片蕃茄淋上桂花醬，能有效消除口腔油膩感。另一款則是與在地鮮米釀專門店聯名的冰酥酪，滑嫩宛如奶酪的口感，搭配桂花或玫瑰醬，交織出香甜迷人的酒釀風味。兩款甜品皆完美平衡了火鍋的重口味，為餐宴畫下清甜句點。

滇發哥 雲南臭豆腐火鍋

地址：106臺北市大安區忠孝東路四段223巷46號1樓（捷運忠孝敦化站2號出口步行約5分鐘）

電話：02-2740-0099

營業時間：17:00–02:00（23:30最後收客）無公休

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