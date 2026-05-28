不只買麻糬！2026花蓮伴手禮推薦，10大隱藏版必買清單。

花蓮旅遊必買伴手禮清單。精選10大在地人強推隱藏版名產，從特色甜點到美味鹹食，輕鬆挑選優質好禮。

來到好山好水的花蓮，帶份在地好禮回來分享是絕對不可或缺的儀式感！現在的花蓮伴手禮早已突破只有傳統麻糬的印象，完美融合在地優質農產與職人創意。本文精選出 2026 年網路社群激推、在地人也認證的花蓮 10 大必買名產與伴手禮清單。無論是喜歡傳統古早味、精緻文青甜點，還是無辣不歡的鹹食控，都能滿足大家的美食雷達！

洄瀾醬人香辣醬，一品醇釀黑金豆

洄瀾醬人運用花蓮小農食材，推出結合故宮美學的御饌禮盒，蘿蔔小魚干鮮辣醬與金針花剝皮辣椒香氣十足，拌飯拌麵皆宜；自選 2 入禮盒的茶油剝皮椒與酸菜掀天醬也是絕佳搭配。一品醇醬油則選用在地黑豆與中央山脈泉水，古法釀造無添加， 5 年黑金醬油豆香醇厚，適合燉滷肉品，手工金桔鳳梨醬油更能為料理增添果香層次。

文旦復興柚清香，鳳梨灣品洄瀾酥

文旦復興將鶴岡文旦轉化為文青甜點，花蓮文旦酥外皮酥鬆帶有奶香，內餡散發柚皮微苦與清香；造型圓潤的青柚燒以 43% 柚皮與 57% 果肉揉合，口感扎實綿密，四季皆能品嚐在地柚香。鳳梨灣契作瑞穗土鳳梨，洄瀾鳳凰酥揉合鹹蛋黃與鳳梨果肉，濃郁油酥香氣令人垂涎；社群爆紅的洄瀾曲奇則融入花蓮蜜香紅茶，空氣感的酥鬆滋味入口即化，減糖配方清爽不膩。

洄瀾薯道花蓮薯，百年傳奇花生酥

洄瀾薯道契作在地有機番薯，招牌花蓮薯糬將黃金番薯、紫心甘薯與極致 Q 彈的麻糬完美交織，層次豐富且香氣濃郁；洛神牛軋餅則揉入洛神花果乾，少糖配方巧妙中和了乳香。百年傳奇承接職人工藝，青柚沙琪瑪以舞鶴文旦柚皮糖入味，口感酥脆舒爽；黃金比例花生酥嚴選台南選 9 號花生，歷經 1000 次研發調整，香酥脆口且完全不黏牙，展現純粹的自然滋味。

花蓮縣餅菩提酥，胖叔叔夯軟吐司

花蓮縣餅的經典菩提酥以番薯、手工麻糬與松子為餡，白鳳豆沙製成的外皮帶來外綿內 Q 的獨特口感；另外還有酥鬆的芝麻餅、酸甜解膩的洛神酥，以及費時 3 個小時低溫烘烤的奶油酥條隨享盒，提供原味、蒜味及咖啡 3 種口味滿足不同味蕾。胖叔叔烘焙屋以手撕吐司聞名，爆漿檸檬吐司內餡宛如法式卡士達般酸甜滑順，氣炸 3 分鐘更添酥脆；北海道手撕吐司保有深層乳香，藍莓吐司則呈現迷人的紫寶石流心質感。

林記魚丸鮮海味，東昇陶藝曼波盤

座落於港區的林記魚丸選用現撈鬼頭刀，手工打製成純魚漿與魚丸，低脂高蛋白且無化學原料，簡單烹調就能嚐到海洋的鮮甜甘美；無刺的鬼頭刀菲力片與鬼金棒更是氣炸鍋的健康好夥伴，設定 160 度加熱 8 分鐘即可享用。東昇玻璃禮品行則結合陶藝創作，費時 3 至 4 週手工捏塑，歷經 800 度與 1220 度高溫窯燒，打造出具備在地特色的曼波陶魚盤，兼具實用與美觀，是方便攜帶的高級工藝伴手禮。

延伸閱讀

團購神級爆漿檸檬吐司在花蓮！在地激推胖叔叔烘焙屋，手撕美味停不下來。

基隆伴手禮推薦，阿里棒棒飛魚卵肉乾必買，阿里棒棒啵啵肉乾新包裝。

免搭長途飛機！MSC地中海榮耀號開箱，6萬顆水晶旋梯與尊榮YC遊艇會。