團購神級爆漿檸檬吐司在花蓮！在地激推胖叔叔烘焙屋，手撕美味停不下來。

說到花蓮必買的熱門伴手禮，胖叔叔烘焙屋絕對榜上有名。以會呼吸的手撕吐司系列在團購界享有高人氣，不僅是觀光客的必買清單，更是連在地人都跟著排隊的神級甜點

胖叔叔烘焙屋的手撕吐司在網路上討論度居高不下，透過特殊的烘焙工藝，打造出充滿彈性與回彈感的綿密組織。每一款吐司皆展現出職人扎實的基本功，無論是視覺、手感或味覺都表現得相當亮眼。只需簡單加熱或直接享用，便能輕鬆品嚐到宛如剛出爐般的療癒美味。



獨家研發檸檬餡，酸甜爆漿好濃郁

招牌檸檬吐司是烘焙界團購名單上的常勝軍，更是許多電視節目與名人大力推薦的熱銷口味。關鍵在於獨家研發的檸檬奶油餡，質地宛如法式卡士達般滑順，帶有鮮明清新的檸檬果香。酸甜平衡的風味完美中和了麵包的澱粉感，毫不死甜。順著紋路輕輕撕開，每一口都能吃到飽滿內餡。若透過烤箱或微波爐回溫，內餡會呈現誘人的流動狀態；放入氣炸鍋以 180 度加熱 3 分鐘，外皮酥脆且內餡燙口香濃，是許多老饕的首選吃法。



經典北海道煉乳，手撕牽絲乳香濃

北海道手撕吐司最能體現烘焙職人的扎實基本功。嚴選高品質北海道煉乳與日本麵粉製作，蘊含深層且溫潤的乳香甜味。透過特殊捲製工藝，形成細緻的麵包紋理，順著紋路輕輕撕開，便能拉出宛如雲朵般的細長牽絲。外皮烤至微焦，內部依然保持豐沛的含水量，口感濕潤毫不乾柴。直接用手撕著品嚐，最能感受煉乳與麵粉結合後自然回甘的純粹滋味。



溫潤藍莓果醬香，紫色流心超迷人

相較於檸檬口味的強烈酸爽，藍莓吐司主打溫潤果香與視覺系的流心效果。撕開麵包的瞬間，宛如紫寶石般的迷人色澤映入眼簾。特調藍莓醬與細緻的麵包組織交織成美麗的螺旋狀，內餡質地介於果醬與卡士達之間，濃郁滑順中還能咀嚼到細微的藍莓果實。整體風味充滿自然鮮甜，非常適合喜愛果實感與溫和口味的食客，完美呈現視覺與味覺的雙重享受。

胖叔叔烘焙屋 Uncle Pan

地址：花蓮縣花蓮市三民街46號

電話：03 831 0985

營業時間：12:00~21:00

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