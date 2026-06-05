三人套餐超澎湃！桃園大江「靜岡勝政」，炸豬排、舒康雞排都必吃。

桃園大江靜岡勝政主打正宗日式炸豬排，三人套餐一次吃到腰內、里肌、舒康雞與炸物，生菜、米飯、湯品可續超滿足。

來自日本靜岡的「靜岡勝政日式豬排」，是不少人想吃正宗日式炸豬排時會想到的排隊名店。位於桃園中壢大江購物中心 GBF 樓的靜岡勝政大江店，從一樓手扶梯往 GBF 走就能抵達，位置相當好找。店內空間寬敞舒適，帶有滿滿日式用餐氛圍，座位以 2 至 4 人桌為主，也設有單人檯前座位，無論是家庭聚餐、朋友吃飯，或一個人想好好吃份豬排都很適合。加上大江購物中心全年免收停車費，開車前來用餐也相當方便。

三人套餐超划算，主餐炸物全都有

這次靜岡勝政推出豪華三人套餐，原價 1690 元、特價 1599 元，平均一人約 500 多元就能吃得相當有飽足感。套餐內容不只包含三份主餐，還有炸雞、炸花枝等炸物，再搭配米飯、茶碗蒸、湯品與飲品，整體份量與品項都很豐富。開胃漬物會先招待一份，這天有牛蒡絲、泡菜與醃蘿蔔，清爽又解膩。餐桌旁也備有調味料區，包含秘製豬排醬與生菜沙拉醬，點炸豬排套餐還會附上芝麻與研磨器，將芝麻磨碎後再加入甘口或辛口豬排醬，濃郁中帶點微酸，拿來搭配炸豬排非常對味。

腰內豬排肉粉嫩，芝麻醬香更濃郁

來到靜岡勝政，當然不能錯過招牌日式炸豬排。中份腰內豬排套餐主打柔嫩細緻的肉質，腰內肉本身肥瘦均勻，油脂不會過重，炸好後切面保留一點粉嫩感，因此吃起來不乾柴。外層麵衣酥脆，內裡豬肉則維持柔軟口感，沾上現磨芝麻與豬排醬後，芝麻香氣、醬汁酸甜感與豬排肉香一起堆疊，讓整體風味更有層次。喜歡經典日式炸豬排的人，這道就是最穩的必點選擇。

生薑燒鹹甜下飯，厚切里肌肉感足

生薑燒厚切里肌豬排套餐則更適合喜歡重口味與肉感的人。生薑燒醬汁是日本常見的經典風味，甜鹹之中帶有明顯薑香，搭配白飯非常涮嘴，一不小心就會默默扒完整碗飯。厚切里肌本身帶有油脂與嫩筋，咬下去能感受到比腰內更明顯的肉感與咀嚼層次，醬汁附著在豬排表面後，鹹香、微甜與薑香一起入口，飽足感也更強。若想吃得濃郁一點，這款會很適合。

舒康雞排外酥脆，肉質軟嫩不費力

如果不吃豬肉，香脆舒康雞排套餐也很值得一試。舒康雞本身肉質相當軟嫩，不像一般炸雞那樣偏扎實，入口幾乎不太需要費力咀嚼，牙口不好的長輩也能輕鬆品嚐。外層使用日式細麵包粉，炸得相當脆口，形成外酥內軟的對比口感。整體吃起來清爽但不單薄，雞肉嫩度與麵衣香氣都很有水準，即使在主打炸豬排的店裡，這份雞排也不會只是陪襯，反而是會讓人留下印象的主餐選擇。

炸花枝腳超Ｑ彈，和風雞塊會噴汁

套餐中的炸物也有驚喜，酥炸花枝腳本身帶有Ｑ彈嚼勁，外層麵衣脆口，越咬越能感受到海鮮香氣。這天最讓人驚艷的則是和風雞塊，原本以為只是日式料理裡常見的小配角，沒想到表現非常亮眼。雞肉經過醃漬，鹹香味已經吃進肉裡，麵衣厚薄度也拿捏得剛好，一口咬下能感受到熱燙肉汁直接爆出來。搭配美乃滋或七味粉一起吃，能讓味道更有變化，甚至會讓人想再加點一份。

生菜米飯可續加，味噌湯品也暖胃

配餐部分也很有誠意，點套餐即可享用可續加的生菜沙拉，服務人員也會不定時詢問是否需要補生菜，切絲與整葉兩種都能選擇。米飯同樣可以續加，並提供白飯與麥飯兩種選擇，麥飯還能搭配山藥泥，入口更滑順。湯品則有豬肉味噌湯與野菜味噌湯，兩款也都可以續加，其中豬肉味噌湯喝起來清爽不死鹹，搭配炸物很剛好。茶碗蒸表現也相當不錯，口感滑嫩細緻，替整套豐盛套餐多添一點溫柔收尾。整體來說，靜岡勝政大江店不只交通與停車方便，三人套餐份量也很有感，想在逛街前好好填飽肚子，這間確實很值得列入口袋名單。