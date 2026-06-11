古早味油飯飄香！新竹城隍廟「滿分食分」，蒜香拌麵、大滿貫湯必點。

新竹滿分食分城隍廟店主打古早味油飯、蒜香拌麵與熱湯小菜，價格實惠，午餐晚餐都能吃到。

新竹城隍廟周邊不只老牌小吃多，巷弄裡也藏著不少適合日常回訪的小店。位於中央路上的「滿分食分城隍廟店」，主打古早味油飯、蒜香拌麵、熱湯與小菜，沒有浮誇裝潢，卻是那種午餐、下班都會想順路繞過來吃一餐的店。店內空間走乾淨明亮路線，白色系看起來清爽舒服，內用、外帶或外送都方便，很適合附近上班族、學生，或來城隍廟一帶走走時順路填飽肚子。

手炒油飯麻油香，肉絲軟嫩不膩口

油飯一份 70 元，是滿分食分很有記憶點的招牌。米粒帶點彈性，拌炒後有油亮感，但不會油到厚重膩口，炒薑與麻油香氣一上桌就很明顯，接著才是肉絲的甜味慢慢跑出來。老闆每天堅持手炒，吃起來確實有古早味油飯該有的香氣。肉絲口感軟嫩，咬下去仍保有纖維感，搭配脆口小黃瓜多了一些清爽。推薦一定要淋上自製甜辣醬，尾韻會更有層次。

蒜香拌麵超涮嘴，自製辣椒更夠味

蒜香拌麵一份 50 元，走的是簡單卻很容易讓人一口接一口的路線。新鮮蒜碎與韭菜拌開後，麵體變得油亮，香氣也立刻衝出來。蒜香不是嗆辣到刺鼻的類型，而是新鮮蒜頭剛切開那種帶辛香的氣味，搭配韭菜後更有厚度。麵條吸附醬汁後很涮嘴，嘴裡會一直留下蒜香。平常有吃辣的人，也可以加一點店家自製辣椒，會把整碗麵的香氣再往上推。

大滿貫湯料豐富，貢丸餛飩骨仔肉全有

大滿貫湯一碗 80 元，直接把新竹老派小吃元素集合進碗裡，有福記老牌貢丸、餛飩與骨仔肉，一碗就能吃到多種口感。貢丸有新竹貢丸該有的彈性，餛飩則讓湯多了滑順口感，骨仔肉最有記憶點，吃起來帶點脆軟脆軟的肉感。湯頭不是重鹹派，而是把肉香慢慢熬進湯裡，喝起來順口耐喝，很適合搭配油飯或蒜香拌麵一起吃。

胡麻青菜很清爽，豬耳糖心蛋也加分

小菜選擇也很適合搭配主食。胡麻花椰菜一份 50 元，胡麻醬給得不小氣，花椰菜處理得脆嫩，不會軟爛，也沒有粗粗的口感，吃完油飯後搭一口，剛好能讓嘴巴清爽一點。滷豬耳朵一份 50 元，厚薄切得剛好，咬下去還有耳朵邊緣的Ｑ感，滷汁偏香不死鹹，很適合配麵。糖心蛋一顆 20 元，蛋黃熟度抓得不錯，中間帶點濕潤感，這種小細節也能看出店家穩定度。

古早味紅茶順口，鮮奶紅茶搭麵也合

飲品部分有古早味紅茶與鮮奶紅茶可選。古早味紅茶一杯 20 元，是傳統早餐店會出現的熟悉茶香，甜度順口，不會喝完喉嚨乾。鮮奶紅茶微糖一杯 35 元，奶香比想像中厚，甜度剛好，搭配蒜香拌麵意外很合拍。整體來說，滿分食分不是觀光客排隊型名店，而是很適合放進日常名單的小吃店。想吃一碗麻油香明顯的油飯，或下班後想簡單吃點熱湯麵食，這裡都很適合順路來一餐。

滿分食分(城隍廟店)古早味油飯。麵食

地址：新竹市東區東門里中央路38號1樓

電話 : 0938 696 100

時間 : 11:00–14:30, 16:30–19:30(週四公休)

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