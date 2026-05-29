全酒燒酒蝦暖胃真過癮！新竹城隍廟巷弄蝦爆活蝦料理，現撈泰國蝦必吃。

尋覓新竹城隍廟宵夜，蝦爆活蝦料理主打現撈泰國蝦，全酒燒酒蝦與美味快炒豐富滿足，為深夜食堂優質選擇。

隱身於新竹城隍廟周邊西門市場巷弄內的蝦爆活蝦料理，白天是熱鬧早市，傍晚則搖身一變成為饕客指定回訪的深夜食堂。店內空間精巧約有 8 張桌數，整體氛圍宛如家庭式熱炒店般親切乾淨。營業至凌晨 1 點 30 分，外地食客可將車輛停放於城隍廟對面停車場，平日每小時 60 元、假日 80 元，交通相當便利。由於生意興隆，強烈建議提前電話訂位，以免向隅。

霸氣全酒燒酒蝦，中藥湯底好溫順

店內主打各式現撈泰國蝦料理，其中燒酒蝦絕對是必點招牌。霸氣加入 3 罐米酒且完全不加水，蝦頭先下鍋熬煮釋放精華，上桌後再放入鮮蝦現煮。中藥湯底濃郁不燥，蝦肉鮮嫩彈牙，吸滿湯汁的香菇更是美味。秋冬時節喝上一碗溫順酒香熱湯，寒意立刻全消。

金沙鮮蝦好入味，花枝蝦仁鑲油條

金沙蝦將鮮蝦油爆至金黃，貼心剝除蝦殼後以大火拌入鹹蛋黃，讓鹹香氣息完整包裹蝦身，每一口皆能感受酥香與鮮甜交織的滿足。另一道特色單品花枝蝦油條充滿巧思，將花枝漿與蝦仁鑲入油條之中，一口咬下外酥內軟，更能品嚐到蝦肉塊的彈性，搭配專屬醬料相當涮嘴。

招牌蒜辣魚細嫩，塔香蛤蜊真飽滿

除了活蝦，蒜辣魚亦是每桌必點的熱門佳餚。滿滿洋蔥與辣椒覆蓋於魚身之上，香氣相當霸道。撥開蒜頭與辣椒後，魚肉展現細嫩肉質，蒜辣調味恰到好處且不嗆口，舀起一匙湯汁淋上更顯夠味。塔香蛤蜊則先以薑絲煮開，再點綴九層塔提香，清甜湯汁搭配顆顆飽滿的蛤蜊，撲鼻香氣令人食指大動。

醬香肉絲炒麵佳，清炒高麗菜脆爽

主食部分提供 100 元的肉絲炒麵，大份量足夠 2 人分食，麵條吸滿醬香且毫不油膩，炒得油亮湯汁飽滿。清炒高麗菜則展現師傅精湛火候，即使放置稍久依然保持清爽脆口。每道快炒皆展現出大廚的手藝，上桌速度極快，能輕鬆滿足飢腸轆轆的胃袋。

香酥銀絲卷煉乳，復刻辦桌溫馨感

餐後品嚐外酥內軟的銀絲卷最為對味，經油炸至金黃酥脆後淋上濃郁煉乳，甜香中帶著濃濃的復古感，宛如小時候吃辦桌的那份溫馨。這道飽含人情味的甜點替豐盛的活蝦饗宴畫下完美句點，超高性價比的澎湃料理，絕對是新竹難得的深夜聚餐續攤名單。

蝦爆活蝦料理

地址 : 新竹市北區西安街23號

電話 : 0976 286 129

時間 : 17:00–01:30

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