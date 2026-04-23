壽星送肉蛋糕好誠意！新竹巨城鍋牛鍋物開箱，大推魷魚螺肉蒜與海陸盛宴。

座落於新竹巨城附近的鍋牛鍋物料理，店內不僅提供具備台味的魷魚螺肉蒜等多樣化湯頭，近期更升級自助吧服務。

位於新竹市民族路上的鍋牛鍋物，是一家兼具老宅情懷與網美設計感的人氣餐廳。空間運用陽光老宅混搭文青元素，迎著窗光用餐極具放鬆氛圍。作為新竹在地經營多年的老品牌，其肉質與品質始終維持穩定水準。除了個人小火鍋的多樣湯頭選擇，店內更常態性推出多項優惠活動，且福利皆可累加使用。無論是慶祝生日領取免費肉蛋糕，或是以實惠價格加購松阪豬，皆能滿足饕客對高性價比與美味的雙重追求。

老宅混搭網美風，窗光灑落文青感

空間設計巧妙融合了老舊宅邸的架構與時尚網美元素，營造出極具質感的室內氛圍。 1 樓與 2 樓皆規畫客席，大片窗光透入室內，即便久坐用餐也絲毫不覺壓迫。整體環境色調沉穩且帶有文青風格，在享受熱騰騰火鍋之餘，也能感受視覺上的閒情逸致，是新竹市區聚餐的優質選擇。

壽星大方送肉塔，松阪豬肉脆又嫩

慶生聚餐推薦預約鍋牛，店家會為壽星特別準備一份豬五花肉蛋糕，直接開涮滿足肉食慾望。此外，店內各項優惠活動皆能同時累加。例如原價 340 元的頂級松阪豬，參與打卡活動即享 150 元優惠價，肉質口感脆中帶嫩且油脂香而不膩，是極具誠意且不容錯過的超值加購選項。

魷魚螺肉蒜鮮甜，麻辣湯底辣不燥

湯頭選擇多元，首推少見的台式魷魚螺肉蒜湯底，螺肉口感軟 Ｑ 帶彈，為湯頭增添了一抹深邃的海味鮮甜。老饕麻辣湯頭則選用特製藥包燉煮，湯底不見中藥枝葉，喝起來麻辣而不死鹹，並附有滑嫩鴨血與吸飽湯汁的入味豆腐，無論涮煮肉片或海鮮皆能完美提升食材香氣。

牛胸腹肉Ｑ且嫩，豬五花肉切超長

雙人海陸盛宴份量充足，肉品提供牛胸腹、豬五花與豬梅花三選二。牛胸腹口感 Ｑ 嫩且帶有些許筋性，咀嚼間散發濃厚肉香；豬五花則擁有完美油脂比例，入口呈現自然甜感。值得一提的是，店家肉片皆採長條切割，大口入鍋涮煮至熟透後，依然能保有軟嫩且飽滿的扎實咬感。

十六隻蝦超澎湃，鮮蔬吧台種類多

海鮮盛合包含約 16 隻新鮮白蝦，下鍋煮熟後肉質扎實帶甜。大顆生蠔一份 4 顆，尺寸驚人且毫無腥味；蛤蜊顆顆飽滿水嫩，完美展現食材鮮度。鮮蔬自助吧則供應高級的奶油白菜與櫛瓜等多種蔬菜無限取用。多樣化的蔬食搭配鮮美海味，讓整場個人鍋物饗宴在味覺與健康上達到絕佳平衡。

檸檬愛玉超清爽，紅豆紫米甜不膩

餐後甜點與飲品擁有專屬的收尾時光。自助區備有多種冷熱飲品隨心取用，餐末更提供清爽的檸檬愛玉，能有效洗滌口腔餘味。此外還有燉煮入味的紅豆紫米粥，甜度控制得恰到好處，溫潤滋味暖心又暖胃。最後搭配沁涼的冰淇淋作為終曲，為這頓誠意滿滿且美味講究的火鍋餐宴畫下圓滿句點。

鍋牛鍋物料理

地址 : 新竹市東區民族路66號

電話 : 03 535 8832

時間 : 11:30–21:30

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