新竹木凡花無麩麵館開箱！必吃無麩質豆包麵與老兵鍋巴，加碼米鶴清酒。

新竹市建美路的木凡花無麩麵館，主打無糖、無奶與無麩質的健康飲食。店內提供玉米麵、蒟蒻麵與豆包麵等多款特殊麵體，並巧妙融入香麻、牛油與果香等風味。

座落於新竹市東區建美路的木凡花無麩麵館，打破了健康餐飲的傳統框架。全天候營業且無須訂位的貼心模式，為錯過正餐時段的食客提供了一處安心吃飯的避風港。店內不僅提供各式無麩質麵體，更巧妙調配各種溫潤湯頭。從主食到小菜皆極度講究，套餐更附贈特色甜點與飲品，甚至提供清酒升級方案，帶來一場講究且無負擔的味覺饗宴。

空間雅致採光佳，乾貨選品好挖寶

踏入店內，沉穩色調與自然採光交織出雅致氛圍，角落特別設計了帶有與花盛開寓意的英文店名點綴。大片牆邊陳列著各式乾貨與精緻選品，等餐之餘還能享受尋覓適合自身體質小物的挖寶樂趣。來到這裡，只需卸下外在的喧囂與疲憊，便能靜靜入座，享受一碗健康麵食帶來的閒情逸致。

番茄牛肉極夠味，酥脆鍋巴沾湯汁

首推麻辣番茄蒜香牛麻麻，溫香麻辣的番茄湯頭搭配蔥綠，麻香緩緩釋放而不嗆喉。選擇豆包麵能完美吸附湯汁，軟嫩牛肉片給料大方，還能依喜好加入隨餐附上的牛油辣椒與檸檬原汁提升香氣。配料中的牛筋碎與鷹嘴豆增添了咀嚼時的趣味。強烈建議加點老兵鍋巴，將脆口鍋巴沾取湯頭，吸附濃郁精華，帶來極具驚喜的口感轉換。

橘香乾湯麵濕潤，蒟蒻麵條超滑順

充滿創意的橘子姊姊乾湯麵，呈現獨特的濕潤系乾麵風格。湯底收得恰到好處，讓蒟蒻麵條吸附微微湯汁，口感滑順且毫不軟爛。每碗皆附上低溫烘烤的橘子片，將果皮清香與豬肉片一同入口，微量的柑橘油脂在尾韻散發出細緻的自然橙香，乾中有汁且果香四溢，是極具巧思的清爽組合。

海鮮麻香伴溫辣，Ｑ彈小卷玉米麵

海鮮麻香溫辣湯乾麵同樣表現亮眼，辣度溫和，拌開後香氣四溢。搭配招牌玉米麵條，極具韌性且久泡不爛的口感令人驚豔。海鮮配料包含 2 隻白蝦與大隻脆口的小卷，彈牙咬感徹底展現食材的新鮮度。推薦額外加點 1 顆水波蛋，讓微微凝結的半熟蛋黃拌入麵條之中，使整體口感更加溫潤滑順。

滷製腸耳朵入味，酥烤豆包豆香濃

除了精緻麵食，單點小菜同樣充滿亮點。腸耳朵採用偏外省風格的做法，將大腸與豬耳朵共同滷製得極為軟爛入味。Ｑ 嫩大腸搭配帶有軟骨微脆口感的豬耳朵，上桌時保留些許滷汁，讓肉質更加濕潤順口。另有簡單卻極度耐吃的烤豆包，經過烘烤後散發出濃郁純樸的豆香，是搭配各式重口味麵點的絕佳配角。

特製甜點極綿密，醇厚清酒配飲品

餐後甜點與飲品擁有專屬的品嚐時光。隨餐附贈的熱美式或魚池紅茶，能有效洗滌口腔餘味。特製甜點選用純度達 100％ 的巧克力，結合地瓜與桂圓手工製作，甜度極低，散發著自然澱粉的綿密質地。若想體驗微醺氛圍，只需加價 100 元即可將甜點升級為日本米鶴清酒，溫潤的醇厚酒香能完美撫平微麻湯頭帶來的刺激，為這頓精緻麵食畫下乾淨俐落的尾韻。

木凡花無麩麵館

地址 : 新竹市東區建美路52號

電話 : 03 573 5861

時間 : 11:30–20:30(周二公休)

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