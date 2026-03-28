新竹火車站高空景觀！「Oh！Yaki燒肉吃到飽」599元起，M9和牛任吃。

新竹火車站對面的「Oh!Yaki 精緻燒肉吃到飽」，主打 599 元起的親民價格，最高 899 元無限享用 M9 和牛與頂級海鮮。

在新竹市區尋覓燒肉吃到飽，鄰近新竹火車站的「Oh!Yaki 精緻燒肉新竹店」是近期討論度極高的熱門選擇。店內提供 599 元、749 元與 899 元三種彈性的吃到飽方案，無論是想簡單吃肉，或是直上 M9 和牛與天使紅蝦的頂級海陸饗宴，皆能滿足不同饕客的需求。除了肉品選擇豐富，這裡更擁有站前城市街景第一排的絕佳高空視野。搭配冰品自助吧、熟食選項與 120 分鐘的舒適內用時間，不論是朋友聚會、家庭慶生，或是下班後的宵夜小酌，皆能在此找到最適合的用餐節奏。

高樓景觀視野佳，工業木質用餐區

Oh!Yaki 新竹店位於市區大樓的 5 樓，擁有得天獨厚的高樓景觀優勢。白天陽光透過大片落地窗灑入，採光極佳且毫無壓迫感；入夜後則能一邊大口吃肉，一邊欣賞新竹火車站前的迷人夜色。店內裝潢巧妙結合了粗獷的工業風與溫潤的木質調，配置了水泥天花板、金屬吊燈與木紋桌面，整體視覺乾淨俐落。每桌皆設有獨立的燒肉爐與完善的排煙系統，確保用餐後衣物不會沾染濃重油煙味。店內後方亦規劃了自助吧區，提供豐富的醬料、飲品與泰國明果、北海道十勝等知名品牌的冰淇淋。

頂級和牛超奢華，高級海鮮齊上桌

若想體驗最極致的燒肉饗宴，極度推薦直上定價 899 元的「橫綱豪華海陸」方案（此方案亦包含 749 元與 599 元的所有品項）。主打的「M9 和牛」油花分布極為細緻，只需稍微炙烤，入口便能感受柔軟即化的極致口感；另一款人氣內臟肉品「橫膈膜」則帶有迷人嚼勁，越嚼越香。豬肉部分提供帶有自然甜味的「伊比利梅花豬」，以及口感微脆彈牙的「黃金六兩松阪豬」。若喜愛獨特肉香，肉質綿嫩不厚重的「櫻桃鴨胸」也是必點佳作。海鮮陣容同樣奢華，包含肉質綿軟的鮑魚、酒燒大蛤、天使紅蝦與金鑽大蝦，頂級食材無限供應，絕對值回票價。

厚切牛排超霸氣，多樣調味變化多

定價 749 元的「大關頂級饗宴」方案則主打厚切肉品與多樣化的調味選擇。最具視覺震撼的「16oz 安格斯嫩肩牛」，尺寸幾乎比臉還大，烤至外層微焦、內裡保留肉汁，扎實的肉感搭配蔥鹽極度對味。喜愛豐富變化的食客，推薦嘗試帶有香辣風味的「麻辣牛」與外層烤至酥脆的「韓式厚切豬五花」。海鮮部分不僅有體型巨大的「特選鮮魷魚」，口感 Ｑ 彈有勁；還有吸附滿滿奶油鮮甜湯汁的「扇貝」，以及香辣開胃的「韓式香辣小花枝」，完美平衡味覺。

入門方案超值選，基本牛豬就很夠

定價 599 元的「關脇超值推薦」則是極具性價比的入門方案。基本的牛五花烤至邊緣微焦，入口油香四溢；板腱牛則需注意火候，帶有微彈肉感。豬肉提供偏向油香的豬五花與口感均衡的豬梅花；醃製入味的「古早味鹹豬肉」烤至邊角微乾更添香氣。海鮮類則有椒鹽白蝦、秋刀魚與清甜解膩的蛤蜊絲瓜，品項豐富且誠意十足。壽星若於當月造訪，店家還會額外招待一份牛舌，烤至微焦並夾入滿滿蔥鹽，風味絕佳。

熟食石鍋飯必點，日式甜點完美收

除了豐富的燒肉，菜單上的熟食與甜點同樣不容錯過。極具特色的「香蒜海鮮石鍋飯」，底部帶有迷人鍋巴與淡淡奶香，搭配鮮蝦誠意滿滿。用餐尾聲，務必保留胃部空間品嚐各式甜點，包含紅豆紫米粥、日式麻糬、烤棉花糖，以及現點現做、濃郁綿密的「奶香起司地瓜」。若想微醺放鬆，店內亦提供單杯 69 元的 HIGHBALL（含葡萄與可爾必思口味），以威士忌為基底調製，搭配燒肉極度順口（溫馨提醒：酒後不開車，安全有保障）。

Oh!Yaki新竹燒肉吃到飽

地址：新竹市東區中正路2號5樓

電話：03 525 0139

營業時間：17:00–23:00

延伸閱讀

新竹園區便當首選新村便當！配菜七選四，必吃川味口水雞與烤牛五花。

日本人激推的平價板前！新竹金雅拾燒食事居酒屋，必吃爆量天使紅蝦。

竹科聚餐首選名單！廢材串燒酒場神泡認證，必吃法式創意鹿肉串。

新竹巨城隱藏版美食！慶咖哩20年傳承日式秘方，必吃牽絲藍帶豬排。

新竹京町家日式居酒屋，日治古蹟炭火直烤，巷弄裡的日本夜生活。