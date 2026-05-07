新竹交流道隱藏版景觀粵菜！和選旅硯宴軒，頂級蒜香脆皮雞饗宴。

新竹市東區大學路上的和選旅硯宴軒，從經典道地的粵式大菜到精緻細膩的開胃小點，搭配優雅舒適的寬敞空間，將頂級美食與絕佳視野一次完美收錄。

尋覓新竹地區具備質感與隱密性的聚餐地點，這間擁有壯麗歐式弧形建築與中庭雕像的景觀餐廳絕對令人驚豔。室內用餐環境極度寬敞，柔和的採光與燈光設計營造出毫無壓迫感的舒適氛圍，搭配適合家庭聚餐的圓桌配置，讓整體用餐節奏自然放慢，是一處能靜下心來細細品味精湛廚藝的隱藏版聚所。

開胃木瓜酸甜脆，蜜釀芋頭極軟綿

豐盛的粵菜饗宴，極度推薦由清爽的開胃小點揭開序幕。百香青木瓜保有清脆口感，酸甜果香拿捏得恰到好處；梅汁番茄則以微酸番茄搭配回甘梅汁，滋味清爽解膩。其中最受好評的蜜釀芋頭，將芋頭燉煮至軟綿卻不鬆散，入口散發著迷人的蜜香與恰到好處的甜度，無論作為開胃冷盤或餐後茶點皆極度合適。

招牌脆雞極多汁，廣州炒飯極乾爽

招牌必點的 900 元蒜香脆皮雞，外皮呈現誘人的金黃色澤，輕咬便能發出酥脆聲響，完全摒棄了厚重油炸的油膩感。內部肉質鎖住豐盈水分，口感紮實且毫不乾柴，單吃便能感受濃郁的鹹香與雞油脂香。主食部分首推廣州炒飯，選用泰國長米大火翻炒，口感乾爽且粒粒分明，均勻分布的叉燒丁將肉香與蛋香完美交織。

金銀時蔬鹹蛋香，紹興尾韻極迷人

喜愛蔬菜料理的饕客，絕對不能錯過這道極具巧思的金銀蛋時蔬。以翠綠莧菜為基底，巧妙融合了鹹蛋的濃郁滋味與皮蛋的獨特香氣，多重風味在口中完美融合。最令人驚豔的巧思在於烹調過程中加入的些許紹興酒，淡淡的酒香尾韻在咀嚼間緩緩釋放，將原本單純的鮮蔬料理瞬間提升至截然不同的美味境界。

香蘋雪蓮極輕柔，溫潤甜湯極舒心

飽餐一頓後，點上一盅香蘋燉雪蓮作為收尾。蘋果經過長時間慢燉，口感幾乎入口即化，整體甜度極為輕柔，喝下後不僅毫無負擔，更能帶來溫潤舒心的感受。隱身於交流道旁的和選旅硯宴軒，無須遠求便能同時坐擁優雅景緻與道地佳餚，在慢步調的靜謐氛圍中，用一桌精緻美味的粵式料理，帶來最踏實滿足的聚餐時光。

和選旅-硯宴軒

地址 : 新竹市東區大學路16號2F

時間 : 11:30–14:00, 17:30–21:00

電話 : 03 571 5888

延伸閱讀

狂送滿滿鮮蚵與肥美鮮蝦！新竹心園旅店母親節外帶火鍋899元起。

壽星送肉蛋糕好誠意！新竹巨城鍋牛鍋物開箱，大推魷魚螺肉蒜與海陸盛宴。

新竹火車站高空景觀！「Oh！Yaki燒肉吃到飽」599元起，M9和牛任吃。