狂送滿滿鮮蚵與肥美鮮蝦！新竹心園旅店母親節外帶火鍋899元起。

新竹市東區的心園生活旅店，針對母親節推出超高 ＣＰ 值的外帶火鍋套餐。打破過節外食動輒破千的高昂物價，只需 899 元起即可帶走一整套澎湃佳餚。

面對日益攀升的物價，安排節慶大餐往往成為不小的負擔。然而新竹心園生活旅店此次推出的母親節專屬限定外帶套餐，卻以極度親民的價格震撼市場。主打在家陪伴母親安心用餐的溫馨訴求，將省下的裝潢與服務成本，全數回饋在真材實料的肉盤與湯底之中。只需提前去電預約，便能於 5 月 2 日起輕鬆取餐，免去外出人擠人的排隊辛勞，絕對是今年犒賞母親的最聰明選擇。

五款湯頭任挑選，酸白菜鍋超開胃

火鍋的靈魂絕對在於湯底，套餐提供五種極具特色的風味任君挑選。牛奶鍋濃潤滑順，能帶出蔬菜的自然鮮甜；藥膳鍋散發溫潤中藥香氣，更貼心附上 4 塊軟嫩雞肉。剝皮辣椒鍋辣中帶甘，滋味細膩且不斷堆疊；珠貝柴魚鍋則屬清爽海味，極度適合搭配海鮮。其中最受推崇的酸白菜鍋，酸度乾淨且越煮越順口，內含滿滿酸菜絲與凍豆腐，用來涮煮肉片更是絕佳組合。

松阪豬肉極彈牙，板腱牛肉超鮮嫩

肉品選擇分為兩大超值方案。定價 899 元的豬肉套餐涵蓋珍貴的黃金六兩松阪豬與油花勻稱的梅花豬，松阪豬肉質白皙，咀嚼間鮮脆彈牙。定價 988 元的牛肉套餐則搭配板腱低脂牛與牛五花，板腱偏瘦卻不乾柴，保有明顯肉香與嚼勁；牛五花豐富的油脂在熱湯中迅速化開，入口散發獨特脆甜感，徹底滿足不同食客的飲食喜好。

鮮甜時蔬滿纖維，經典配料大滿足

搭配的菜盤與火鍋料同樣充滿誠意。高麗菜與櫛瓜負責為湯頭注入清甜滋味，綿密芋頭煮至邊角鬆開後，更能讓湯底變得無比香濃。吸滿精華湯汁的酥炸豆包帶來過癮的爆汁口感，結合花枝丸、魚豆腐與香菇貢丸等經典台式火鍋配料，不僅增添了咀嚼樂趣，更選用高等級的鮮甜魚餃，讓整鍋餐食的風味更加立體飽滿。

早鳥預約送海鮮，滿滿鮮蚵爆海味

整套母親節大餐最不容錯過的壓軸亮點，莫過於極度狂熱的早鳥加碼優惠。凡於 4 月 30 日前完成預約訂購，店家直接豪邁贈送 12 隻鮮甜肥美的草蝦與重達 1 斤的新鮮鮮蚵。滿滿的海鮮份量誠意十足，入鍋涮煮後極致海味瞬間爆發，完美補足了套餐中的海鮮元素。以極度划算的價格回歸食材本位，絕對值得一次訂購兩組，為這場感恩餐宴畫下最豐盛滿足的句點。

心園生活旅店

地址 : 新竹市東區民權路223號

電話 : 03 531 3525

預約時間 : 08:00-20:00 5/2起可取餐

取餐時間 : 每天 12:00-20:00 / 5/10 晚間20:00結束

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