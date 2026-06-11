凌晨5點還吃得到！大橋頭「旗魚新竹米粉」，延三夜市尾端宵夜米粉湯。

台北大同區旗魚新竹米粉藏在延三夜市尾端，傍晚營業到清晨5點，旗魚米粉湯配炸物是在地人宵夜名單。

位在台北大同區延平北路三段的旗魚新竹米粉，是捷運大橋頭站附近很有存在感的宵夜小吃。店家藏在延三夜市尾端，從大橋頭站步行約 10 分鐘可到，每天傍晚 6 點開始營業，一路賣到清晨 5 點，是台北很少見的深夜米粉湯選擇。店面不大，只有簡單折桌與板凳，人多時就要併桌，但不只內用客滿，外帶人潮也不少，常能看到附近熟客特地騎車來買。

旗魚米粉湯鮮甜，胡椒辣椒更夠味

這裡的米粉和常見北部粗米粉湯不同，使用的是細米粉，口感更細緻，也更能吸附湯頭。旗魚煮好後切塊灑在米粉湯上，湯頭喝起來鮮美清爽，一碗滿滿米粉在深夜吃起來特別暖。米粉湯裡還附上一顆福州丸，咬開後有肉汁，讓整碗多了一點飽足感與鹹香層次。建議先喝一口原湯、吃一口米粉，感受旗魚湯底本身的鮮味，再依喜好加入白胡椒或辣椒；白胡椒能讓湯頭多一層辛香，辣椒則會把清爽鮮味變成更有個性的深夜版本。





炸豆腐濕潤涮嘴，紅燒肉炸蝦能搭

小菜部分很適合搭配米粉湯一起吃。炸豆腐是台式小吃攤常見的濕潤路線，和日式炸豆腐那種外層較硬的口感不同，吃起來更柔軟、更有湯攤感。紅燒肉以瘦肉為主，若和知名紅糟肉專門店相比不算特別驚豔，但單吃仍算順口。炸蝦已經去好殼，搭配椒鹽吃起來很方便，以宵夜小菜來說很不錯。燙豬心則是比較少人會點的燙物，口感還算乾淨，想換點清爽肉類也可以試試。

延三夜市宵夜款，米粉湯控值得收

整體來說，旗魚新竹米粉不是裝潢型名店，而是延三夜市尾端很有生活感的深夜小吃。它的魅力在於營業到清晨5點，天冷時能坐下來喝一碗熱騰騰的旗魚米粉湯，再配幾盤炸物小菜，簡單卻很滿足。細米粉、旗魚湯底、福州丸與在地人的胡椒辣椒吃法，都讓這碗米粉湯多了記憶點。若正在找大橋頭、延三夜市附近宵夜，這間很值得放進名單。