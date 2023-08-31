Animax 9月精選人氣必看異世界動畫，全台雙聲道首播《我想成為影之強者！》，並將於10月放送即將推出的《我想成為影之強者！(第二季)》！此外，也將首度獨家獻上2023年度高人氣動畫作品《擁有超常技能的異世界流浪美食家》，與於上月宣布第二季動畫製作的《食鏽末世錄》的國語配音，讓人期待台灣配音員的優秀表現！此外，也將播出經典動畫如《她來自煩星》、《銀魂 (第二季)》、《排球少年!! (第四季)》等，就是要觀眾對Animax欲罷不能！





Animax在推廣國語雙聲道不遺餘力，除了本月強檔首播節目皆搭配雙聲道外，也加強宣傳台灣優秀國語配音人才，包含張乃文、楊詩穎、賈文安、詹雅菁、陳彥鈞等，從7月Animax雙聲道盛典活動開跑後，一共介紹了9位台灣本土國語配音員，除了可以在Animax頻道細細品味國語配音外，更能在Animax台灣官方臉書粉絲團深入了解各大知名配音員有趣的介紹與配音故事，讓更多對配音產業有興趣的粉絲能一揭神秘面紗！



中二無極限！少年，你渴望力量嗎？《我想成為影之強者！》將於9/4起每晚11:30雙聲道播出，10月日本也即將推出最新第二季《我想成為影之強者！》，改編自逢澤大介所創作的日本輕小說，描述有名少年對平時隱藏實力，背地裡大顯身手的「影之強者」抱持憧憬。在意外過世轉生到異世界後，他以席德的身分扮起了「影之強者」，以打敗黑暗教團為目的在暗中活躍。被納為部下的少女們由於一些誤會開始崇拜起席德，他便在不知情的情況下成為真正的「影之強者」，帶領的組織「闇影庭園」則會殲滅世間黑暗。實力頂尖且重度中二病的主角將展開頻頻會錯意的嚴肅喜劇！？





高人氣邪惡美食番首次雙聲道登場！9/20起每晚 8:30，重新帶回《擁有超常技能的異世界流浪美食家》。做為2023年度最高人氣的異世界美食番，《擁有超常技能的異世界流浪美食家》描述身為普通上班族的向田剛志某天突然被召喚到異世界，成為此地居民的他擁有的固有技能為乍看之下不起眼的『網路超商』。雖然穆寇達因此感到灰心，但使用這技能傳送的現代食品在異世界其實能發揮驚人效果！？





搶搭《食鏽末世錄》第二季動畫推出熱潮，9/24起每晚11:30首度推出《食鏽末世錄》國語配音！新奇的世界觀包含飛天蝸牛，巨大螃蟹和特大菇類，人物的名字也都取自各種食物，如主角名稱「赤星畢斯可」的由來就是「Bisco夾心餅乾」，種種創意都讓人眼睛一亮，也讓人更期待即將播出的第二季動畫。蕈菇守護者的少年赤星畢斯可想挽救性命垂危的師父，開始尋找能淨化鏽蝕的靈藥食鏽。他在忌濱遇見想救姐姐而研究鏽蝕病治療法的美少年醫師貓柳美祿。兩位少年為了救治深愛的人，攜手展開全新的冒險。





Animax 九月強檔動畫節目播出時間 ：

全台首播 ：《我想成為影之強者！》9/4起 每晚 11:30 雙聲道播出

重播時間 ：隔天 4:30、23:00 *輔12級



首次雙聲道播出 ：

《擁有超常技能的異世界流浪美食家》9/20起 每晚 8:30 雙聲道播出

重播時間 ：隔天 11:30、1:30、17:30、20:00

《食鏽末世錄》9/24起 每晚 11:30 雙聲道播出

重播時間 ：隔天 4:30、7:30、14:30、23:00



經典動漫重溫 ：

《她來自煩星》9/8起 每晚9:30 雙聲道播出（重播時間：隔天 2:30、8:30、12:30、21:00）

《排球少年!! (第四季)》9/8 每晚7:30 雙聲道播出（重播時間：隔天 0:30、10:30、13:30、19:00）

《銀魂 (第二季)》9/8 每晚10:30 雙聲道播出（重播時間：隔天 3:30、6:30、15:30、22:00）



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