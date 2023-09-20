你不知道的大甲美景！台中7個隱藏版「大甲打卡景點」快踩點，幽靜好走「小百岳步道」、鄭成功傳說「古老劍井」，帶你走入大甲最神祕角落。

台中人也不見得去過這些大甲景點！說到台中的大甲區，最赫赫有名的景點莫過於享譽全台的大甲鎮瀾宮，但很多人都不知道，其實這裡還有座風景優美的的小百岳「鐵砧山」，不僅登山步道相當好走，山上還有一口神秘的老古井「劍井」，傳說是鄭成功插劍禱泉的地方，都是內行人才會到訪的絕美打卡點。其實大甲還有不少隱藏景點都很值得一訪，趕緊來看看哪些地方你還沒去過，趁著週末假日時揪親朋好友全部踩點一輪。



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台中大甲除了鎮瀾宮以外，近年有不少相當好拍的景點，連當地人到訪後都比預料中還驚艷，特別是小百岳「鐵砧山」一帶，更是隱藏了許多療癒悠閒的好秘境，遊客們可以先從緩坡好走且景色優美的「鐵砧山登山步道」出發，中途會經過「永信運動公園」，繼續往山上走則會來到一口神秘的老古井「劍井」，傳說是鄭成功插劍禱泉的地方，每年端午節還會吸引不少在地人來這裡取午時水避邪。





大甲隱藏版景點：鐵砧山登山步道

部落客 貪吃猴 造訪 鐵砧山登山步道 說：

這邊都是微微緩坡還算好走，一路可以通到永信運動公園，這邊有好多小路，松柏園、小長城、龍泉這些其實都相通，看你想怎麼走。這邊也是永信藥品公司管理，有許多雕像造景，讓這個小公園充滿一點樂趣...<全文介紹>



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#鐵砧山登山步道

地址：台中市大甲區成功路63巷7號

電話：無





大甲隱藏版景點：劍井

部落客 造訪 劍井 說：

抵達觀光景點劍井，這裡有個小步道，上面可以參拜國姓廟；探訪一下劍井，裡面還有水。<全文介紹>



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#劍井

地址：台中市大甲區成功路87號

電話：無



大甲隱藏版景點：鐵砧山風景特定區

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 鐵砧山風景特定區 說：

鐵砧山大都是保安林地，近年來逐漸被開發出來的名勝、美景有劍井、忠烈祠、軍人公墓、延平郡王像、中正公園及永信樂園等區。印象中在遊客中心周圍好像還設置了露營區假日有空來散散心、放空一下還挺好的說。<全文介紹>



#鐵砧山風景特定區

地址：台中市大甲區成功路221號

電話：無





大甲隱藏版景點：永信運動公園

部落客 大海愛上藍天 造訪 永信運動公園 說：

台中大甲鐵砧山愈來愈好玩，除了有3座可愛的互動式模型屋打卡點，還有鐵砧山雕塑公園、永信公園順遊，成為台中大甲必遊景點。<全文介紹>



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#永信運動公園

地址：台中市大甲區成功路315號

電話：無





大甲隱藏版景點：松柏港北堤沙灘

部落客 果果愛 Fruitlove 造訪 松柏港北堤沙灘 說：

位於大甲與苑裡的交叉處，有一個衝浪的天堂「松柏港北堤沙灘」，在路邊停好車子後，沿著堤防的樓梯往上走，就可以抵達。這裡聚集著各路衝浪好手，好多衝浪板在海上，好壯觀啊～<全文介紹>



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#松柏港北堤沙灘

地址：台中市大甲區船頭埔號海堤雷公號埤交界處

電話：無





大甲隱藏版景點：幼獅公園

部落客 阿婷的旅行札記。 造訪 幼獅公園 說：

幼獅公園真的是一座小小的公園而已，但因為我覺得這裡的遊樂設施還滿有特色的，雖然跟現在那種很大型的特色公園比起來差很多，不過我有時候還是比較喜歡帶孩子來這種公園玩...<全文介紹>



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#幼獅公園

地址：台中市大甲區縱貫公路437號

電話：無





大甲隱藏版景點：日南車站

部落客 1817Box部落格 造訪 日南車站 說：

日南車站是近來觀光客來台中旅遊的景點，古早味的建築特色是觀光客殺底片的好地方，來這裡可以感受到濃濃的日式風格，也是鐵道迷們來探索台灣早期車站的好地方。<全文介紹>



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#日南車站

地址：台中市大甲區中山路二段140巷8號

電話：無

