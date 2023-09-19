3間買一送一限時優惠！捷絲旅住房買一送一、中山希爾頓吃飯買一送一、拿坡里炸雞買一送一，有吃、有喝、有住一次看。

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捷絲旅臺大尊賢館表示，為了回饋辛苦的教師們，快閃推出「敬師有禮 買一送一」感恩限時回饋，教職人員工作或休閒之餘，可與三五好友、家人們共同度過美好假期時光。教師們可選擇一次連訂兩間或是連住兩晚，每日再贈義饗食堂自助式吃到飽豐盛早餐。



捷絲旅臺大尊賢館 快閃買一送一

活動期間：9/14至11/30

媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370417





中山九昱希爾頓吃飯買一送一

台北中山九昱希爾頓逸林酒店一樓La Salle森酒吧，特別加碼推出每週一「蝦仁干貝叻沙麵」或「馬來西亞香料細燉牛腱佐香蘭椰漿飯」買一送一，優惠餐飲活動。同時，每週三全系列飲品單杯買一送一。並且，凡持有效證件之「林姓」貴賓，內用達低消門檻，再加碼飲料全品項任選一杯免費招待。



La Salle 森酒吧 買一送一

活動期間：9月18日起至11月29日

媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370287





拿坡里戰斧雞腿 買一送一

拿坡里炸雞專賣店再加碼，即日起至9/18-9/30期間，推出「戰斧雞腿買一送一」兌換券，在三商i美食卡app中，使用會員點數1點，即可兌換「戰斧雞腿買一送一券」。其中「會員點數」是在三商餐飲「三商巧福、拿坡里、福勝亭、鮮五丼」等品牌消費，結帳前掃會員條碼累積點數，每50元即可累積一點，並可以在9/30前使用一點兌換「戰斧雞腿買一送一券」，讓炸雞控自己吃兩隻也很可以。

拿坡里炸雞專賣店 戰斧雞腿 會員優惠

活動期間：2023/9/18-9/30

媒體報導 / 優惠內容：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370392



