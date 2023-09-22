補班日優惠攻略！9/23補班日「11間美食優惠、飲料優惠」先收下，上班續命「冰淇淋買一送一、咖啡第二杯半價」補班不憂鬱。

補班日用「買一送一」續命！為了要放國慶連假，於9/23星期六提前補班，連上六天班的心情讓許多人急需吃點心、喝咖啡打起精神。窩客島特別整理11間「9/23補班日優惠」攻略，無論是超商冰淇淋買一送一、星巴克第二杯半價，用小確幸療癒補班日的心情。







7-ELEVEN：咖啡第二杯半價

為了響應統一集團「國際咖啡日」活動，7-ELEVEN門市自9月20日針對「CITY PRIMA精品咖啡全品項」以及「CITY CAFE大杯以上」推出任選第2杯半價優惠。除此之外，9月22日起每周五六日，連續5週，推出使用icash Pay支付，可享霜淇淋同品項買一送一優惠。



活動期間：2023/09/20起

活動內容：

「CITY PRIMA精品咖啡全品項」以及「CITY CAFE大杯以上」任選第2杯半價優惠。

每周五六日使用icash Pay支付，可享霜淇淋同品項買一送一優惠。







全家：買一送一

大家最愛的康康五買一送一，在連上六天班的本週末，要先來兩根WA!COOKIES聯名「荔枝烏龍霜淇淋」，只要於9/24前使用全盈+PAY支付，即可享有全口味任選買一送一。此外，現點現做的「特濃美式、厚濃靜岡抹茶拿鐵」，和奧利奧香草捲心酥、WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕等通通不限量買一送一。



活動期間：9/22~9/24

活動內容：以下商品同品項買一送一優惠，Let’s Café特濃美式(冰熱不限)、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵(冰熱不限)、黑松茶花一番煎茶、朕一品金門高坑牛肉麵、奧利奧香草捲心酥、FamiCollection天然水、WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370773





萊爾富：咖啡買7送5

萊爾富看準補班日的咖啡需求，特別在9/21-9/24期間，在Hi-Life VIP APP內的「整買零取」推出Hi Café系列「特濃美式」同品項買7送5，以及「特濃拿鐵咖啡」同品項買7送4活動，換算下來最低5.8折。咖啡可跨店取、分批領，無論自己喝或轉贈朋友都很方便。



活動期間：2023/9/21-9/24

活動內容：Hi-Life VIP APP「整買零取」推出特濃美式買7送5、特濃拿鐵咖啡買7送4。







OK：咖啡買2送1

咖啡、甜點一直是補班日的熱門選擇，因此OK超商特別針對補班日，在9/21-9/23期間，推出「大杯莊園美式、大杯莊園拿鐵」同品項買2送1優惠，同步推出超高CP值「20元OK熊紅豆銅鑼燒」，讓上班族的下午茶集體吃起來。



活動期間：9/21-9/23

活動內容：「大杯莊園美式、大杯莊園拿鐵」同品項買2送1。







星巴克：第二杯半價

咖啡控都在等的「星巴克優惠」，針對9/23星期六補班日，特別推出一日限定「第二杯半價」優惠，當天只要買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，就可享有「第二杯半價」優惠，單筆交易最高可以買四杯，讓辦公室下午揪團約喝、小放鬆一下。



活動期間：2023/09/23

活動內容：購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯，並限當場一次領取。







西雅圖咖啡：買一送一

配合10/1國際咖啡節，西雅圖咖啡在7-ELEVEN針對「盒裝咖啡」系列全品項，推出期間限定買一送一優惠，除了經典的咖啡飲品之外，本次更推出新口味「濃醇抹茶拿鐵、太妃糖棉花球拿鐵、濃厚黑摩卡」3款都強調異國感風味，讓咖啡控喝起來。



活動期間：2023/09/20-10/17

活動內容：只要在全台 7-11 購買「西雅圖全系列盒裝商品」，任選買一盒送一盒。







COLDSTONE：買一送一

這次COLDSTONE與多力多滋推出聯名新品與活動，在9/22-11/2期間，只要買任一包多力多滋，並且依規定打卡，至COLD STONE門市就出示可享有「中杯以上冰淇淋」買一送一優惠。同時在9/22-9/24期間也有補班日限定「第二杯半價」優惠，冰淇淋控趁機開吃。



活動期間：2023年9月22日~11月2日

活動內容：期間購買任一口味多力多滋，與包裝合照打卡上傳，購買兩杯中杯以上同尺寸冰淇淋，其中一杯由酷聖石招待。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370535







迷客夏：免費升級大杯

迷客夏近期推出奶茶新品「香緹紅茶拿鐵」選用錫蘭紅茶產區的「康緹、阿薩姆紅茶」作為搭配，打造滑順、喝起來有蜜果香氣的紅茶。在9/23補班日，只要透過迷點線上點餐購買「香緹紅茶系列飲品」，就可獲得限量「香緹紅茶拿鐵 免費升級L杯券乙張」，讓奶茶控一喝再喝。



活動期間：2023/9/23

活動內容：透過迷點線上點餐購買「香緹紅茶系列飲品」，就可獲得限量「香緹紅茶拿鐵 免費升級L杯券乙張」。







萬波：4杯100元

飲料控快揪團喝萬波！每到連假最開心的小確幸就是有各式各樣的吃喝玩樂優惠，等著大家一起開心放假。這次萬波為了迎接今年最後兩個連假，強勢推出兩大優惠，除了有長達18天的「大杯麗雅烏龍」4杯100元，以及中秋連假限定「戴柚子帽」加碼買一送一，用滿滿的飲料優惠陪大家度過最後的歡樂假期。



活動期間：2023/9/23～2023/10/10

活動內容：活動期間，訂購「大杯麗雅烏龍」4杯100元。







&TEA：買一送一

小清新手搖杯「&TEA」，為了讓人搶先感受到中秋節的氣氛，即日起推出2款季節新品，包含微酸的「白柚檸香四季」搭配手作春茶凍增添口感，另一款是清新的「海鹽柚香四季」拌入蜂蜜柚子醬增添風味。自9/23-9/30期間，只要參與Google 評論活動，就可享指定「買一送 一」優惠，購買「白柚檸香四季」或「海鹽柚香四季」，免費獲得一杯中杯熱銷商品「日晞金萱」。



活動期間：2023/9/23-9/30

活動內容：只要參與Google 評論活動，就可享指定「買一送 一」優惠，購買「白柚檸香四季」或「海鹽柚香四季」，免費獲得一杯中杯熱銷商品「日晞金萱」。







摩斯：咖啡加1元多1杯

為了幫上班族加油打氣，摩斯漢堡在9/22-9/25期間推出3項優惠，包含「中杯摩斯咖啡」加1元多1件，此外買「蒟蒻冰紅茶」加價10元就有「方塊薯餅/北海道可樂餅」點心2選1優惠。早餐時段也有「早餐火腿歐姆蛋布里歐堡+大杯冰紅茶組優惠價69元」組合，不論是早餐、咖啡、下午茶通通有優惠。



活動期間：2023/9/22-9/25

活動內容：

1、「中杯摩斯咖啡」加1元多1件。

2、買「蒟蒻冰紅茶」享10元加購「方塊薯餅/北海道可樂餅」點心2選1。

3、早餐火腿歐姆蛋布里歐堡+大杯冰紅茶組優惠價69元。







丸亀：加1元多1碗

為了幫補班日加油打氣，丸亀製麵在112/9/23(六)當天，推出補班日限時活動，於丸亀製麵門市使用「集食饗樂」點數6點+1元，即可換購湯烏龍麵乙碗(價值74元)，此外，用點數10點+1元，即可換購豚骨烏龍麵乙碗(價值139元)。



活動日期：112/9/23(六)

活動內容：「集食饗樂」點數6點+1元，換購湯烏龍麵乙碗(價值74元)。點數10點+1元，即可換購豚骨烏龍麵乙碗(價值139元)。



