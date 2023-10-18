7個冬山景點一次收下！來到冬山就是要衝「冬山河生態綠舟」、「斑比山丘」踏青、餵小鹿，近期也有爆夯的「水岸森林休閒農場 森林物語」、「慢吞吞農場」等農場可以朝聖體驗，窩客島這次整理了7個冬山景點，超夯休閒農場、親子踏青遊樂景點通通要先作好筆記，下次衝冬山，就來這些景點走走，讓你餵小動物療癒充電，又能帶小孩玩到瘋。





除了必去的「冬山河生態綠舟」外，冬山聚集了許多各具特色的農場，其中今年新設立的「水岸森林休閒農場 森林物語」不僅可以餵食羊駝、水豚、梅花鹿等小動物，園內也有絕美的湖畔餐廳，一登場便吸引許多遊客前來打卡；「冬山國小」地下室的冬山風箏館平日免費參觀，校園內的落雨松林道、生態池花園等，更是在地人私藏的散步去處；另外，「邱比準射擊博物館」則是擁有近千坪的各類型射擊體驗館，不論是彈弓、弓箭，還是電子槍都能一次攻略。



宜蘭冬山景點推薦：水岸森林休閒農場 森林物語

部落客 撒野樂活小村婦 造訪 水岸森林休閒農場 森林物語 說：

和超萌的動物近距離接觸，裡面有梅花鹿、柯爾鴨、水豚、笑笑羊、黑腹山羊、驢子、狐獴、羊駝、梵天雞、紅鶴、黃腹錦雞、蘆花雞、孔雀，而且門票除了提供牧草一份，還可以到湖畔景觀餐廳內兌換飲料，打卡還能換飼料餵魚<全文介紹>



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#水岸森林休閒農場 森林物語

地址：宜蘭縣冬山鄉柯林新路90號

電話：03-96- 0277





宜蘭冬山景點推薦：冬山河舊河道

部落客 大海愛上藍天 造訪 冬山河舊河道 說：

周邊有大片的綠色草坪＋河道，藍天白雲映在水面上，加上水上倒影及落羽松，真是美極了～且因未爆紅少了人群反而多了一份難得的清靜，不想跑遠只想欣賞落羽松不可多得的免費景點～<全文介紹>



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#冬山河舊河道

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路

電話：03-959-0799







宜蘭冬山景點推薦：廣興農場

部落客 大口 造訪 廣興農場 說：

能體驗焢窯、摸蜆、挖沙、古早味童玩等多元活動，厲害的是一邊摸蜆還能拍網美照，好玩又促咪；另外還有超多可愛小動物像是魚、雞、鴨、孔雀、羊、天竺鼠、兔子、麝香豬等都能近距離餵食，讓大小朋友可以深度體驗農村生活!<全文介紹>



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#廣興農場

地址：宜蘭縣冬山鄉光華三路132巷12號

電話：03-951-3236







宜蘭冬山景點推薦：冬山國小

部落客 鄭小柔Charlene 造訪 冬山國小 說：

校園內自然環境優美，有小橋流水、生態池花園、欒樹步道、落羽松林道等，隨季節更迭變化萬千，讓人覺得在這裡唸書，好幸福呀！<全文介紹>



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#冬山國小

地址：宜蘭縣冬山鄉安中路35號

電話：03-959-3504







宜蘭冬山景點推薦：邱比準射擊博物館

部落客 海綿飽飽的鳳梨城堡 造訪 邱比準射擊博物館 說：

不必風吹日曬雨淋，吹冷氣超舒服，各式關卡讓你玩透透，小朋友徹底放電好開心！戶外巨靶、巨大彈弓憤怒鳥、沙包投擲、射籃、射靶、空氣砲、射箭、射飛盤...等<全文介紹>



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#邱比準射擊博物館

地址：宜蘭縣冬山鄉八仙二路93號

電話：03-950-7110







宜蘭冬山景點推薦：慢吞吞農場

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 慢吞吞農場 說：

主要以蘇卡達象龜為主，還有兩隻狐獴及浣熊、數隻柯爾鴨及垂耳兔，不知道是不是天氣太熱，垂耳兔不在戶外，而是在售票處旁邊看到的<全文介紹>



#慢吞吞農場

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路270號

電話：0908-312-669







宜蘭冬山景點推薦：宜農牧場

部落客 丹尼的吃喝玩樂 造訪 宜農牧場 說：

羊群整齊一致的在吃飯，母羊區跟小羊區上面都有牌子提醒牠們只能吃什麼食物，還會寫牠們目前年紀多大<全文介紹>



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#宜農牧場

地址：宜蘭縣冬山鄉長春路239巷17號

電話：03-956-7724



