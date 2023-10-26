台中芋頭點心推薦清單！到台中許多人一定會吃遍在地的芋頭點心、芋頭甜點，回去前也再買個芋頭伴手禮，尤其是芋頭季節更是讓人想要照三餐都吃到滿滿的芋頭。這次窩客島整理7個「台中芋頭點心口袋名單」，芋頭控手刀先衝台中吃一輪。







台中芋頭點心推薦：芋山芋球

窩客 糖糖's 享食生活 說：

這間出沒在台中各地大小夜市的芋山芋球，不只主打手工芋球，口味更是讓你意想不到，鹹甜口味通通有...<全文介紹>



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#芋山芋球

電話：0970-350899

夜市出攤時間依官方粉絲團公告為準。







台中芋頭點心推薦：小胖稻草芋頭

窩客 莎笠，小日子 說：

鄰近台中教育大學的「小胖稻草芋頭」，是近期超夯的芋頭炸物銅板點心，當家特色稻草芋頭、現點現包，外層刨絲新鮮芋頭簽，再包裹綿密芋頭餡料，外層如洋芋片香脆，入口滿是怡人的芋頭香氣讓人陶醉...<全文介紹>



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#小胖稻草芋頭

地址：台中市西區民生路201號

電話：0922-355-650





台中芋頭點心推薦： 阿斗伯冷凍芋

窩客 小米食 說：

如果不曉得點什麼，芋頭豆花和吐司都點上一回吧，百元初頭通通有！身為一位土台南人，可是來台中之後，才知道原來芋頭除了入冰品之外還可以這樣單吃，入口鬆化軟綿、蜜甜入芋心，冰冰涼涼的喜番...<全文介紹>



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#阿斗伯冷凍芋

地址：台中市中區成功路365號

電話：04-2221-8061







台中芋頭點心推薦：躉泰食品

窩客 Cindy Chen 說：

裡面的內餡是採用大甲在地檳榔芋頭製成的鬆綿芋頭泥，口感吃起來扎實綿密不甜膩，另外金黃色澤的奶黃流芯餡，則是嚴選屏東優質「紅土鹹鴨蛋」所醃...<全文介紹>



#躉泰食品

地址：台中市大甲區義和三街81號

電話：04-2681-7913







台中芋頭點心推薦：震宇食品

窩客 小紫吃喝玩樂~ 說：

鮮芋泥派(奶香芋頭酥)退冰後除了油炸、也可使用氣炸鍋、烤箱烘烤。非常適合買來當露營點心、家中宴客甜點、下午茶點心、拜拜貢品、年菜炸物...<全文介紹>



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#震宇食品

地址：台中市龍井區新仁路5-1號

電話：0912-965-79







台中芋頭點心推薦：阿聰師的糕餅主意 河南店

窩客 Cindy Chen 說：

芋頭酥可以算是阿聰師的標配，來到這裡不知道要買什麼，先拿一盒芋頭酥就對了，還有連國宴指定有流心內餡的阿聰師小芋仔...<全文介紹>



#阿聰師的糕餅主意 河南店

地址：台中市西屯區河南路二段472-1號

電話：04-2451-0199







台中芋頭點心推薦：一福堂港一店

窩客 猴屁 說：

台中超人氣伴手禮一福堂台灣經典糕餅，現烤菠蘿蛋黃酥超好吃，限量40萬顆賣完就沒了，中秋禮盒買起來，新品芋泥乳酪堡也很推，一福堂的波羅蛋黃酥曾經榮獲網路溫度計蛋黃酥票選第一名怎麼能不買...<全文介紹>



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#一福堂港一店

地址：台中市西屯區台灣大道二段806號

電話：04-2322-8281



