假日就衝新屋吃美食！位於桃園西南邊的新屋區，雖然不像鄰近的中壢、平鎮來得熱鬧，不過境內卻有不少人氣海產店與景觀餐廳，吸引許多網美和老饕來一探究竟，像是異國風格的咖啡廳「卡托米利庭園咖啡」、「莫內咖啡」，以及永安漁港超夯的「郭鵝肉海產店」，都是來到新屋看海時，相當值得順訪的用餐好地方，現在就跟著編輯一起走訪桃園新屋最美味的角落，一起把高CP值的「新屋美食」全部筆記下來。



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位於桃園沿海地帶的新屋區，境內除了不少像是「郭鵝肉海產店」這類老字號的知名海產餐廳，也有許多異國風格的特色咖啡廳，像是打造成藍白地中海風格的「卡托米利庭園咖啡」，坐擁大片戶外草皮與南洋風情的大型溜滑梯，不只相當好拍，也吸引家長帶著孩子前來玩耍放電；在新屋當地評價頗高的南非料理餐廳「南非美食小屋」，位置雖然不太明顯，不過由於老闆以前曾在南非經商多年，因此提供的都是正宗的南非美食，讓不少饕客都慕名前往。





新屋人氣美食：莫內咖啡

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 莫內咖啡 說：

莫內咖啡位在新屋海邊，雖然看不到海但有個很厲害的特色，就是峇里島風格的稻草屋，來到這彷彿到了熱帶國家享受這裡的悠閒...麵條分量不算多但海鮮給得很有誠意，有兩隻蝦子、蛤蠣、墨魚，醬汁味道還不錯。<全文介紹>



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#莫內咖啡

地址：桃園市新屋區蚵間里30-1號

電話：03-476-6655





新屋人氣美食：卡托米利庭園咖啡

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 卡托米利庭園咖啡 說：

卡托米利經過重新規劃之後吸引愈來愈多親子家庭前來，同時也是拍照聖地，把孩子跟毛孩帶來放生再適合不過，還能順遊著名的綠色隧道，感受海風吹彿所帶來的那份輕快感。<全文介紹>



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#卡托米利庭園咖啡

地址：桃園市新屋區蚵間村蚵殼港6鄰55-5號

電話：03-476-8668



新屋人氣美食：南非美食小屋

部落客 Sunny & Ivy の時光小站 造訪 南非美食小屋 說：

隱藏在田間小路的「南非美食」，從外面可以看到一棟歐式建築，是一處極具吸引力的用餐環境。雖然位置不顯眼，卻也吸引不少貪吃客來，老闆曾在南非經商多年，退休後在台灣開設，帶來最正宗的南非風味。<全文介紹>



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#南非美食小屋

地址：桃園市新屋區埔頂村2鄰35-3號

電話：03-497-1184





新屋人氣美食：億客蔥抓餅

部落客 愛玩女王日誌 造訪 億客蔥抓餅 說：

這間總計已賣出超過百萬張的蔥抓餅小吃店，至今已於桃園市飄香了將近30年的歷史，那古早味的蔥抓餅，更是新屋區的居民最愛的早餐、下午茶銅板小吃...<全文介紹>



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#億客蔥抓餅

地址：桃園市新屋區中正路200號

電話：0910-620-651





新屋人氣美食：新屋璟源小吃

部落客 D&w黑白雙搭 造訪 新屋璟源小吃 說：

真心覺得這個味道在台北開店的話會大熱賣ㄟ！因為這真的是台北沒有的味道，這個韭菜切的這麼細，就算吃完一整碗也不會卡牙縫，不會讓你有尷尬的時刻出現，真的非常推薦愛吃韭菜又愛吃客家湯圓的朋友！<全文介紹>



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#新屋璟源小吃

地址：桃園市新屋區中正路55巷1號

電話：03-477-7982





新屋人氣美食：郭鵝肉海產店

部落客 Jun享樂誌｜hedonist JUN 造訪 郭鵝肉海產店 說：

常在喜宴上看到的澎湃餐點－蒜泥蒸大蝦，送上桌就是全場焦點，人見人愛！店家還特別將蝦子剪成吸睛的蝴蝶蝦，看起來就很厲害，還不用剝殼，蝦肉Q彈新鮮...<全文介紹>



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#郭鵝肉海產店

地址：桃園市新屋區中山西路三段960號

電話：03-486-1612





新屋人氣美食：尚品雅宴農莊

部落客 大海愛上藍天 造訪 尚品雅宴農莊 說：

新屋有間隱藏版美食餐廳就位在永安漁港附近，空間寬敞舒適、服務親切，適合家庭聚會，這裡除免費提供熱茶、白飯，餐後還會送水果，店家招牌必點新屋鵝肉、百花油條、客家湯圓等，正宗風味十足的客家料理。<全文介紹>



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#尚品雅宴農莊

地址：桃園市新屋區中山西路二段915號

電話：03-486-1887

