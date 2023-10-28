誠品行旅要讓美食變的更有話題，要讓龍蝦控在文青店嚐很有文青味的龍蝦料理。特別推出「歲末饗龍蝦」限定活動，滿足旅人的口腹、心靈之欲。坐擁人文綠地美景的一樓無國界料理餐廳The Chapter Café，延續無國界料理的DNA，揉以中、西式兩種烹調方式，呈現波士頓活龍蝦的原始鮮甜。
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首推少女們一定要吃的「薑香麻油龍蝦煲」，將南投老薑以依循古法製作的彰化傳統黑麻油煸香後，加入龍蝦肉拌炒並注入米酒悶煮，過程中不加一滴水，使龍蝦肉吸附米酒的自然甜味，起鍋前以鹽巴簡單調味，再以黑麻油點綴香氣，以最單純的料理方式，鋪襯出濃郁而溫和的味覺層次。
此外，還有小朋友最喜歡的「焗烤鮮龍蝦」，將蝦殼、洋蔥、西芹、黑胡椒及白蘭地煨煮45分鐘，滋味濃郁的蝦湯拌入鮮奶油後以文火收汁熬製為焗烤淋醬，龍蝦肉則以洋蔥、蒜、番茄、蘑菇及四季豆共同拌炒，並淋上白蘭地牽引出淺淺酒香，將完成調味的龍蝦肉鋪上蝦殼，再灑上大量的巧達起司與馬札瑞拉起司，經由焗烤方式提升肉質的香甜，展現龍蝦的飽滿肉汁與彈牙口感。
最後，就是老饕才會懂的味道「醬爆龍蝦」由館外中餐廳聚聚樓推出，以干貝、金華火腿、澎湖金勾蝦米、雲林蒜頭及紅蔥頭等自製的XO醬加入蠔油及高湯一同拌炒，伴隨爽朗的甜豆與彩椒，堆疊出此道經典美味甜、鮮、辣的鮮活靈魂，每一口都能品嚐到廣東傳統料理手法的精炒廚藝。
誠品行旅「歲末饗龍蝦」3款新品波士頓活龍蝦990開吃
活動日期：2023.11.1~2023.12.20
價格：每道1,490元+10%
旅展加碼款待：凡購買「悠遊旅誠∣饗樂套券」一套，再以３,960元加購4張波士頓活龍蝦券，活動期間憑單張券即可以每道990元的超值優惠兌換一道活龍蝦料理(限時6折款待)。
線上旅展：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/372113
訂位電話：The Chapter Café：02-6626-2880、聚聚樓：02-6636-9600(誠品生活松菸)、02-2911-3888(誠品生活新店)