2023 ITF台北國際旅展機票優惠9大攻略必看！2023年可以說是國外旅遊大爆發的一年，度過苦悶的三年疫情，是時候好好的慰勞自己、買張機票飛出國度假，而將在11/3-11/6迎來全台規模最大的「2023 ITF台北國際旅展」，就是搶買特價機票的好時機，特別整理9個航空特價機票優惠，無論是線上旅展、實體旅展加碼都有滿滿的優惠機票等著大家來搶好康。







2023 ITF台北旅展機票優惠：華航來回4,088元

為了搶攻國外旅遊商機，華航不僅搶先業界提前在10/6推出線上旅展下殺優惠，更在展前再公布加碼優惠，無論是線上旅展、實體旅展，都祭出超值特價機票，包括天天抽免費機票、限時下殺最低來回4,088元等優惠，等大家來規劃秋冬、甚至是明年春天度假行程。



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2023 ITF台北旅展機票優惠：長榮航空抽整年度飛到飽

2023長榮航空線上旅展要搶！國外旅遊正式復甦，只要有連假、有特休許多人的第一選擇就是飛出國享受睽違已久的國外旅行，而對於小資族而言，若想要出國玩就一定要先去旅展搶好康，近日各家航空紛紛搶先推出線上旅展優惠，其中長榮航空除了有72折起特價機票之外，更加碼推出週週抽「2024整年度飛到飽」優惠，完成大家環遊世界的夢想。



全文介紹：長榮航空線上旅展！整年免費飛到飽「長榮航空線上旅展」挑戰最狂特價機票，2388元來回機票優惠先搶。





2023 ITF台北旅展機票優惠：星宇航空全航線85折起

小資族終於有藉口買星宇航空機票了！星宇航空2023ITF線上旅展於今日起正式開跑，連續29天不間斷推出星宇航空特價機票，全航線任挑、任選通通85折起，包括台灣人最愛的東京、大阪、名古屋等日本航線，又或是到東南亞越南峴港、吉隆坡、曼谷等地避冬，旅行時間一路到明年5月底，趁現在優惠就先搶買起來，好好規劃接下來的休假日。



全文介紹：星宇航空線上旅展開賣！星宇航空特價機票「東京萬元有找」優惠時間、航線總整理，搭星宇一路玩到明年5月底。







2023 ITF台北旅展機票優惠：台灣虎航899元飛出國

小資族一定要先搶虎航ITF線上旅展特價機票！一年一度全台最大規模「2023ITF台北國際旅展」將於本週末在南港展覽館登場，而為了避免大家現場人擠人，台灣虎航這次強調「現場不賣票」，僅以線上旅展購票、實體旅展加碼抽獎，讓大家好好規劃秋冬旅遊行程，或是明年來春賞櫻浪漫之旅，就趁虎航ITF線上旅展搶買特價機票，最便宜899元就能飛出國玩。







2023 ITF台北旅展機票優惠：日本航空來回機票7,700元起

此次，2023 ITF台北國際旅展中唯一日本籍航空「日本航空」則是攜手七大日本地方政府一起來參展，包括北海道東部、青森縣、鹿兒島縣奄美群島、山形縣尾花澤市、高知縣檮原町、兵庫縣和岡山縣津山市，為大家提供深度遊玩日本的的旅遊情報，並於專屬舞台舉辦有獎問答，只要答對即可獲得日本小禮物。現場更加碼推出台北-日本來回機票7,700元起優惠，各大人氣航線就等你來旅展下單。



日本航空

攤號：K104

優惠：台北-日本 來回機票含2件行李7,700元起。







2023 ITF台北旅展機票優惠：國泰航空機票折3000元

國泰航空在11/3-11/6期間的「2023 ITF 台北國際旅展」中，特別針對歐洲、紐澳、日本、香港等全球精選航點推出機票優惠，除了有「消費累積里數、滿額抽獎活動」，並加碼線上旅展優惠，買機票最高折3000元，機票最優惠8,078元起，規劃出國先搶優惠。





2023 ITF台北旅展機票優惠：雄獅旅遊東京買一送一

除了各家航空業者推出特價機票之外，雄獅旅遊除了搶先開跑的線上旅展優惠之外，現場旅展攤位再加碼推出「東京計畫旅遊票5日」限量買一送一優惠，每人最低價7,500元起的來回機票，行李、機場稅全包，揪你來一趟說走就走的東京旅遊。



雄獅旅遊 2023 ITF台北國際旅展

攤位：主場館J1309、雄獅郵輪館 E001



加碼看雄獅線上旅展：日韓5日遊萬元有找！雄獅線上旅展「交通票買一送一、1元飯店」領軍，出國先到「雄獅線上旅展」搶優惠。







2023 ITF台北旅展機票優惠：易飛網買機票月付 79 元

為了讓大家出國玩無負擔，推出極少見的機票分期專案優惠，易飛網和各家航空推出限定優惠，首推「亞洲航空」12期分期0利率專案，航點包括台北-宿霧 955 元起、台北-曼谷 1,300 元起、台北-吉隆坡 1,666 元起(單程未稅)，最便宜月付79元就能飛出國玩。另外也和香港航空推出專案，來回商務艙機票只要6,340元起。



易飛網 2023 ITF台北國際旅展

攤位編號：K009







2023 ITF台北旅展機票優惠：韓國館

現場更提供多家航空、旅行社各種韓國旅遊商品，並推出各式各樣優惠，包括送免費機票、現折3000元、團體旅遊最低8,999元、送wifi機等，就等著大家來搶好康。韓國觀光公社再加碼，只要於旅展期間現場下訂韓國旅遊商品，團體課可免費獲得「Kingdom Friends冰壩杯一個＋行李箱抽獎券一張」、自由行旅客則是有「精美旅行牙刷收納組」免費領。



全文介紹：2023台北旅展韓國館7大區、30個優惠必看！送雙人韓國來回機票、8,999元玩五天。













2023ITF台北國際旅展

活動期間：2023/11/3-11/6

活動地點：南港展覽館一館（台北市南港區經貿二路1號）

