7選板橋宵夜大推薦！隨著一年一度新北歡樂耶誕城開城，板橋將湧入大量的網美、網帥又或是情侶，除了要拍出各種絕美浪漫的光雕照片打卡、發IG限動之外，拍完照之後填飽肚子也是一件大事。窩客島特別整理板橋車站周邊7間宵夜推薦，從老字號麻辣鍋到日式串燒店大推薦，讓你在板橋拍完耶誕城，除了有海底撈之外的宵夜新選擇。







板橋宵夜推薦：齊味麻辣鴛鴦鍋

板橋老字號麻辣鍋店「齊味」是板橋人吃火鍋的人氣選擇，主打「昆布大骨湯、麻辣湯底」兩種湯頭，其中最經典招牌的麻辣湯底中附上的鴨血，更是被網友譽為夢幻鴨血，以燜透不能開火煮透的獨家料理方式，呈現鴨血Q嫩多汁口感，讓人一吃就愛上。



#齊味麻辣鴛鴦鍋

地址：新北市板橋區民權路41號

電話： 02 8951 5525







板橋宵夜推薦：雅香石頭火鍋-板橋店

部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 造訪 雅香石頭火鍋-板橋店 說：

全新的二代店多了新潮跟年輕化的特質，尤其是雅香的湯頭不會過度油膩，吃到最後也很爽口，顛覆石頭火鍋給人膩膩的感覺。<全文介紹>



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#雅香石頭火鍋-板橋店

地址：新北市板橋區民權路65號1樓

電話： 02 2960 7698





板橋宵夜推薦：平和居酒食処

部落客 岳岳欲食 造訪 平和居酒食処 說：

超厚實的漢堡排上有一片起司片，為漢堡排增加鹹味和奶香。切開漢堡排，肉香四溢，漢堡排入口鬆軟，肉質細嫩。<全文介紹>



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#平和居酒食処

地址：新北市板橋區文化路一段219-5號1樓219-5號

電話：02 2960 2260







板橋宵夜推薦：暮樂町居酒屋

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 暮樂町居酒屋 說：

近期在板橋新開幕的「暮樂町居酒屋」，主打以炭火現點現烤的串燒品項，還有炒物、揚物、湯品和甜點等可以點，每一樣的餐點口味都好吃無雷。<全文介紹>



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#暮樂町居酒屋

地址：新北市板橋區文化路一段127號

電話：02 2966 6279







板橋宵夜推薦：捌千代酒場

部落客 軟西，遊記 造訪 捌千代酒場 說：

牛舌薄嫩脆口，加上蔥鹽更能逼出牛肉本身的鮮香甜美，香氣刺激味蕾提香入鼻，來捌千代酒場不能錯過這道!<全文介紹>



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#捌千代酒場

地址：新北市板橋區縣民大道二段114號

電話：02-2962-668







板橋宵夜推薦：日鶴串燒居酒屋

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 日鶴串燒居酒屋 說：

有附電視的包廂，營業時間至凌晨一點（假日至兩點），是板橋聚餐、宵夜好去處！餐點選擇豐富，串燒、烤物、炸物、炒物都很不錯，還有無酒精性飲品，像我們一樣帶孩子來用餐也挺適合。<全文介紹>



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#日鶴串燒居酒屋

地址：新北市板橋區文化路一段201號

電話：02 2272 0089







板橋宵夜推薦：東華川府重慶老火鍋

部落客 Ruby說美食享受旅行 造訪 東華川府重慶老火鍋 說：

以正宗的重慶老火鍋為主，菜單上有九宮格的麻辣鍋，麻辣鍋底鮮香的湯底，一口喝下可感受到辣味帶來火辣感覺，嗜辣者絕對會愛的湯頭，湯底非常有自己的獨特性。<全文介紹>



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#東華川府重慶老火鍋

地址：新北市板橋區縣民大道二段112號

電話：02-2962-5001



